Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

28 de mayo:

BACKROOMS

Director: Kane Parsons

Protagonistas: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass

Una serie de perturbadores vídeos caseros documenta fenómenos sobrenaturales que sumen a sus testigos en el miedo y la angustia. Este filme de terror se inspira en los cortometrajes “The Backrooms”, de Kane Parsons, que se hicieron famosos en YouTube por su inquietante representación de espacios infinitos y laberínticos. Cada fragmento de vídeo desvela nuevas capas de horror, sumergiendo al espectador en un mundo desasosegante, donde la sensación de amenaza acecha en cada sombra y lo familiar se vuelve inquietantemente extraño.

FINDING EMILY

Directora: Alicia MacDonald

Protagonistas: Angourie Rice, Spike Fearn, Nadia Parkes

Owen, un músico enamoradizo y algo desorganizado, cree haber conseguido el número de la chica de sus sueños. Su entusiasmo se desvanece al descubrir que le han dado los números equivocados. Desesperado por encontrar a esta misteriosa mujer, Owen decide recorrer el campus en busca de pistas que lo lleven hasta ella. En su búsqueda conoce a Emily, una estudiante de psicología. Juntos inician una divertidísima búsqueda que pronto se convierte en un frenesí que pondrá a prueba sus propios corazones y ambiciones profesionales.

4 de junio:

AMOS DEL UNIVERSO (MASTERS OF THE UNIVERSE)

Director: Travis Knight

Protagonistas: Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie

Tras quince años de ausencia, la mítica Espada del Poder vuelve a llamar al príncipe Adam, guiándolo de regreso a Eternia. El reino ha caído bajo el yugo de Skeletor, un tirano que gobierna entre ruinas, miedo y magia oscura. Para detener a Skeletor y liberar Eternia, Adam une fuerzas con sus aliados más leales: la guerrera Teela y el estratega Duncan, también conocido como Man-At-Arms. Adam deberá aceptar plenamente su destino y transformarse en He-Man, el hombre más poderoso del universo, y convertirse en el héroe que Eternia necesita.

11 de junio:

SCARY MOVIE 6

Director: Michael Tides

Protagonistas: Marlon Wayans, Lochlyn Munro, Anna Faris, Regina Hall, Shawn Wayans

Veintiséis años después de conseguir escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar, Shorty, Ray, Cindy y Brenda están de vuelta en el punto de mira del asesino y ninguna película de terror está a salvo. Ellos vuelven y nuevas caras se suman para acuchillar sin piedad reboots, remakes, requels, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen y cada capítulo final que, por supuesto, no es final. Nada es sagrado. Ningún tópico sobrevive. Los Wayans están de vuelta para cancelar la cultura de cancelación.

18 de junio:

TOY STORY 5

Director: Andrew Stanton

Después de que Woody dejara a Bonnie para ayudar a encontrar dueños a los juguetes abandonas, Jessie ha liderado a los demás juguetes en la habitación de Bonnie, con Buzz Lightyear como su segundo al mando. Sin embargo, ocurrió una terrible amenaza cuando Bonnie, ahora con ocho años, pasa el tiempo con su nuevo juguete favorito, una tableta inteligente con forma de rana llamada Lilypad. Woody, de vuelta con Buzz, Jessie y sus amigos, trata de impedir que los niños usen la tecnología para jugar.