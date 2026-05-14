Próximos estrenos

28 de mayo:
BACKROOMS
Director: Kane Parsons
Protagonistas: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass
Una serie de perturbadores vídeos caseros documenta fenómenos sobrenaturales que sumen a sus testigos en el miedo y la angustia. Este filme de terror se inspira en los cortometrajes “The Backrooms”, de Kane Parsons, que se hicieron famosos en YouTube por su inquietante representación de espacios infinitos y laberínticos. Cada fragmento de vídeo desvela nuevas capas de horror, sumergiendo al espectador en un mundo desasosegante, donde la sensación de amenaza acecha en cada sombra y lo familiar se vuelve inquietantemente extraño.
FINDING EMILY
Directora: Alicia MacDonald
Protagonistas: Angourie Rice, Spike Fearn, Nadia Parkes
Owen, un músico enamoradizo y algo desorganizado, cree haber conseguido el número de la chica de sus sueños. Su entusiasmo se desvanece al descubrir que le han dado los números equivocados. Desesperado por encontrar a esta misteriosa mujer, Owen decide recorrer el campus en busca de pistas que lo lleven hasta ella. En su búsqueda conoce a Emily, una estudiante de psicología. Juntos inician una divertidísima búsqueda que pronto se convierte en un frenesí que pondrá a prueba sus propios corazones y ambiciones profesionales.
4 de junio:
AMOS DEL UNIVERSO (MASTERS OF THE UNIVERSE)
Director: Travis Knight
Protagonistas: Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie
Tras quince años de ausencia, la mítica Espada del Poder vuelve a llamar al príncipe Adam, guiándolo de regreso a Eternia. El reino ha caído bajo el yugo de Skeletor, un tirano que gobierna entre ruinas, miedo y magia oscura. Para detener a Skeletor y liberar Eternia, Adam une fuerzas con sus aliados más leales: la guerrera Teela y el estratega Duncan, también conocido como Man-At-Arms. Adam deberá aceptar plenamente su destino y transformarse en He-Man, el hombre más poderoso del universo, y convertirse en el héroe que Eternia necesita.
11 de junio:
SCARY MOVIE 6
Director: Michael Tides
Protagonistas: Marlon Wayans, Lochlyn Munro, Anna Faris, Regina Hall, Shawn Wayans
Veintiséis años después de conseguir escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar, Shorty, Ray, Cindy y Brenda están de vuelta en el punto de mira del asesino y ninguna película de terror está a salvo. Ellos vuelven y nuevas caras se suman para acuchillar sin piedad reboots, remakes, requels, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen y cada capítulo final que, por supuesto, no es final. Nada es sagrado. Ningún tópico sobrevive. Los Wayans están de vuelta para cancelar la cultura de cancelación.
18 de junio:
TOY STORY 5
Director: Andrew Stanton
Después de que Woody dejara a Bonnie para ayudar a encontrar dueños a los juguetes abandonas, Jessie ha liderado a los demás juguetes en la habitación de Bonnie, con Buzz Lightyear como su segundo al mando. Sin embargo, ocurrió una terrible amenaza cuando Bonnie, ahora con ocho años, pasa el tiempo con su nuevo juguete favorito, una tableta inteligente con forma de rana llamada Lilypad. Woody, de vuelta con Buzz, Jessie y sus amigos, trata de impedir que los niños usen la tecnología para jugar.