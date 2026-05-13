El jefe de la Seccional Tercera dio detalles sobre el millonario robo

El comisario Alexis López confirmó que tres hombres encapuchados actuaron entre las 8:05 y las 8:15 en el local de avenida Estados Unidos. Indicó que no utilizaron armas de fuego y que la investigación se concentra en las cámaras de seguridad y posibles apoyos externos.

Tras el robo de 33 millones de pesos registrado este miércoles por la mañana en un local de Pago Fácil del barrio Pueyrredón, el jefe de la Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia brindó precisiones sobre la modalidad utilizada por los autores del hecho.

El comisario Alexis López explicó que la intervención policial comenzó luego de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo, que advirtió sobre el asalto en el comercio ubicado sobre avenida Estados Unidos al 910.

Según detalló, tres hombres encapuchados ingresaron al local entre las 08:05 y las 08:15 y se dirigieron directamente al sector del Pago Fácil. Allí, mediante amenazas verbales, lograron llevarse el dinero que se encontraba guardado en la caja fuerte.

“Las tres personas ingresaron con el rostro cubierto. Mediante amenazas, sin utilizar armas de fuego, sustrajeron la suma de 33 millones de pesos”, señaló López en declaraciones a Crónica.

En el lugar trabajaban dos empleadas del sector de cobros y otra persona que atendía un kiosco instalado en el mismo espacio comercial. De acuerdo a lo informado por el jefe policial, los delincuentes no sustrajeron elementos del kiosco y concentraron el robo únicamente en el Pago Fácil.

López también remarcó que la modalidad del asalto llamó la atención de los investigadores. “Hace bastante tiempo que no ocurría un hecho de este tipo y llama la atención que no utilizaron ningún elemento contundente para amedrentar a las empleadas”, expresó.

La investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad del comercio y de distintos sectores de avenida Estados Unidos, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los autores y determinar si contaban con un vehículo de apoyo en las inmediaciones.

En la causa intervienen la División Policial de Investigaciones, Criminalística y el Ministerio Público Fiscal. Sobre la posibilidad de que los delincuentes hayan contado con información previa acerca del dinero guardado en el local, el comisario sostuvo: “Sería apresurado confirmar si existió algún entregador”.