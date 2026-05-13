Otra mujer detenida tras provocar daños en una vivienda de La Floresta

El episodio ocurrió el martes por la noche sobre calle Huergo. La acusada habría arrojado piedras contra una casa y provocado la rotura de una ventana.

Una mujer de 27 años fue detenida el martes por la noche luego de causar daños en una vivienda del barrio La Floresta, en un hecho registrado alrededor de las 21:30 sobre calle Huergo.

La intervención policial se produjo a partir de un llamado realizado por la propietaria del domicilio, quien alertó sobre una discusión que mantenía una pareja en la vía pública frente a su casa.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una joven en estado de alteración mientras arrojaba piedras contra la vivienda. Como consecuencia del ataque, se produjo la rotura de los cristales de una de las ventanas.

Ante la situación, el personal policial procedió a la aprehensión de la mujer, quien fue trasladada a la dependencia policial por el delito de daños.