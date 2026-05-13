Detuvieron a una mujer tras provocar daños y amenazar a una vecina

El episodio ocurrió en el sector 2 de las 1008 Viviendas del barrio 30 de Octubre. La acusada arrojó piedras contra un edificio, rompió un cristal y continuó con amenazas incluso frente al personal policial.

Un violento episodio entre dos mujeres terminó este martes con una joven de 25 años detenida en el barrio 30 de Octubre, luego de causar daños en un edificio y amenazar a una vecina.

La intervención se produjo tras un aviso del Centro de Monitoreo Urbano que alertó sobre una riña en el sector 2 de las 1008 Viviendas. Efectivos de la Seccional Quinta acudieron al lugar y encontraron un disturbio en el Edificio 14.

De acuerdo al parte oficial, el conflicto comenzó cuando una de las involucradas salía del edificio y fue interceptada por otra mujer, quien comenzó a insultarla. La situación derivó en un enfrentamiento físico entre ambas.

En medio del altercado, una vecina intentó intervenir para separarlas. Fue entonces cuando la agresora empezó a arrojar piedras contra el edificio. Los elementos impactaron sobre el portón de ingreso y también provocaron la rotura de un cristal perteneciente a una ventana del primer piso, en el Departamento E.

Según informaron fuentes policiales, la mujer continuó profiriendo amenazas contra la otra involucrada incluso en presencia de los uniformados. Ante la decisión de las damnificadas de radicar la denuncia, el personal procedió a su aprehensión por los delitos de daños y amenazas.