Por qué las mujeres de la Selección quieren echar a Leandro Paredes y su esposa

La intimidad del plantel argentino volvió a mezclarse con una versión que no tiene que ver con la pelota. Leandro Paredes quedó señalado por un supuesto malestar entre las parejas de otros jugadores de la Selección Argentina, a partir de un comentario sobre su vida privada y el vínculo que mantiene con Camila Galante.

El tema fue instalado por Santiago Riva Roy en Bondi Live, donde contó que habría incomodidad dentro del entorno familiar de algunos futbolistas. Según el periodista, la molestia no pasaría por una situación deportiva, sino por el supuesto modo en que Leandro Paredes manejaría su relación puertas adentro.

“Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que tiene con su mujer y están todas molestas”, aseguró Riva Roy, al explicar cómo habría empezado a circular la información entre las parejas de los jugadores. Esa frase abrió una lectura cargada de tensión, porque puso el foco en un presunto pacto íntimo entre el futbolista y Camila Galante.

El periodista fue más allá y aclaró que, según la versión que recibió, no se trataría de una infidelidad escondida. “Infiel no es, él tiene un acuerdo con su esposa, ella sabe todo, no es que hay una mujer abnegada sufriendo en casa”, sostuvo, para remarcar que el supuesto conflicto no estaría en la relación de Leandro Paredes con su esposa, sino en cómo eso habría impactado en el resto del grupo.

La incomodidad, siempre de acuerdo con lo contado por Riva Roy, aparecería por la influencia que algunas mujeres le atribuirían dentro del plantel. “Sienten que es una mala influencia, que está en cualquiera, que no tiene todos los patitos en fila”, lanzó, en una definición que mostró el grado de fastidio que existiría alrededor del mediocampista.

En esa misma línea, el periodista planteó que el enojo tendría un costado casi preventivo. “Ellas ponen la responsabilidad de la fidelidad de sus parejas en Paredes. Es como el amigo que se los lleva de joda”, afirmó, dejando entrever que el problema no sería solamente lo que haga él, sino el temor a que otros futbolistas puedan copiar o acompañar ese estilo de vida.

Por ahora, Leandro Paredes no respondió públicamente a esta versión y tampoco hubo una palabra oficial desde su entorno. Sin embargo, el comentario ya instaló una polémica que excede al jugador y toca una zona sensible del mundo Selección: la convivencia entre fama, vida privada, parejas y rumores que empiezan en un streaming, pero rápidamente terminan rebotando en todo el ambiente futbolero.