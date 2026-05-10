Cómo fue la relación de Brandoni con Juana, la madre de su hija no reconocida

A pocos días de la muerte de Luis Brandoni, comenzaron a aparecer relatos y testimonios que pusieron el foco en un costado desconocido de su vida privada. Entre ellos, tomó fuerza la historia de Juana, la mujer con la que habría mantenido una relación durante su juventud y que fue madre de Adriana, la hija que el actor nunca expuso públicamente.

La situación volvió a instalarse después de que Fernanda Iglesias revelara en Puro Show detalles que le habría contado Patu Leonardi, nieta del actor. Según esa versión, el romance entre ambos no fue algo ocasional ni una historia breve atravesada por el escándalo, sino un vínculo sostenido durante varios años mientras todavía eran muy jóvenes y vivían cerca uno del otro en Buenos Aires.

“La relación de Luis Brandoni con Juana no fue una relación de una noche. Ella era de Santiago del Estero, pero vivía en Buenos Aires, vecina del actor. Él no tenía 17 años, sino 19, y ella tenía 18 cuando la tuvo a Adriana. La nieta me dice que fue una relación de tres años, tenían un noviazgo", contó la periodista al aire, aportando una reconstrucción muy distinta a la que había circulado durante años alrededor del tema.

En medio de ese relato también reapareció una palabra fuerte, vinculada a cómo habría vivido Brandoni aquel embarazo en ese momento de su vida. Según recordaron, el actor llegó a definir la situación como "una desgracia", una expresión que volvió a generar debate alrededor del vínculo que mantuvo con Adriana y la distancia que existió durante décadas.

Después del nacimiento de la joven, Juana regresó a Santiago del Estero y allí su familia tomó protagonismo en la crianza. Sobre ese período, Iglesias aclaró: "Me dejó en claro esto: Brandoni no la negó ni a ella ni al vínculo, pero tampoco era el que tomaba la iniciativa. No era una relación fluida. Es cierto que Marta Bianchi hizo mucho para que el actor se vinculara, y también Mónica López".

La periodista además agregó otro dato que sorprendió a muchos televidentes: "Brandoni tiene de esta hija 3 nietos, y 6 bisnietos. Adriana es de perfil bajo y no quiere aclarar nada, pero Patu sintió la necesidad de salir a decir algunas cosas".

Mientras el tema comenzaba a crecer en televisión y redes sociales, el mensaje que publicó Patu Leonardi terminó de darle otra dimensión a la historia. Desde su cuenta de Instagram compartió una imagen de Luis Brandoni cuando era joven y escribió un extenso descargo cargado de preguntas personales y dolor familiar: "El lunes me despertó la noticia. Ya era un hecho, y me embistió una extraña tristeza que no supe dónde poner. Yo pensaba en mi mamá, quería estar con ella. Mi mamá, tú hija, tú primogénita. La que llegó pronto, cuando aún eras muy joven. ¿Por qué estoy triste? ¿Qué es lo que estoy duelando? Si nunca te tuve. ¿Cómo podría haber sido la historia? Quién sabe. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieses visto? Ironía del destino tener semejante referente tan cerca y tan lejano. Tengo una necesidad imperiosa de contar la otra parte de la historia. La historia de quienes quedaron por fuera del relato".

Con el correr de los días, los nombres de Juana, Adriana y Patu empezaron a ocupar un lugar inesperado dentro de la historia pública de Luis Brandoni. Lo que durante años permaneció en silencio terminó saliendo otra vez a la luz en medio del impacto por la muerte del actor y de una discusión que todavía sigue abierta dentro de su propia familia.