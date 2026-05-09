"Hay un crecimiento exponencial de nuestros productores"

El intendente Macharashvili inauguró el Festín de Sabores. La exposición reúne a emprendedores y propone clases en vivo, reconocidas figuras de la cocina nacional y espectáculos en vivo. El Predio Ferial, se configura como el espacio gastronómico más importante de la Patagonia. Con más de 160 expositores, la ciudad brinda una amplia oferta de productos regionales y actividades para toda la familia.

Con un importante marco de público, este sábado en el Predio Ferial, el intendente Othar Macharashvili junto al secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y presidente del Ente Comodoro Turismo, Fernando Barría, inauguró formalmente una nueva edición del encuentro gastronómico más importante de la Patagonia, que se extenderá hasta las 23 de este domingo.

El acto oficial de apertura tuvo lugar en el Auditorio y contó también con la participación del gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco; la jefa comunal de Rada Tilly, Mariel Peralta; la subsecretaria de Turismo de Chubut, Magalí Volpi; la Cónsul de Chile, Daniela Briones; el gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, Horacio García; su par de PECOM, Roxana Sandoval; además de miembros del gabinete municipal, concejales, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, representantes de distintas instituciones y productores y emprendedores que forman parte del evento.

Al respecto, Othar Macharashvili, puso en valor la concreción del Festín de Sabores al afirmar que “los innumerables emprendedores locales y aquellos que vienen de afuera muestran un crecimiento exponencial año tras año. Observamos esas ganas de seguir generando esta diversificación productiva y entendemos que les hace falta un espacio para hacer más virtuosa esta rueda para mostrar todo ese desarrollo, no solo en eventos puntuales, sino también en lo cotidiano”.

Del mismo modo, sostuvo que estas propuestas “forman parte del crecimiento del turismo de eventos que estamos generando en Comodoro y de las acciones que venimos llevando adelante desde hace tiempo para girar la ciudad hacia el mar, como parte de esa diversificación que buscamos, que va desde el avistaje, hasta la producción del mar que nutre al desarrollo gastronómico”.

En ese sentido, recalcó que en estos momentos complejos, “donde muchos locales comerciales y espacios gastronómicos están bajando los brazos, debemos acompañar y apoyar a nuestros emprendedores, por lo que continuaremos llevando a cabo este tipo de actividades para fortalecer ese círculo de virtuosidad y salir adelante entre todos”.

Finalmente, el intendente expuso que “vamos a seguir trabajando juntos porque nadie se salva solo; debemos avanzar en mesas de expansión del conocimiento y en ir en busca de lo que realmente necesita nuestra comunidad para mejorar su calidad de vida y sus condiciones de productividad, pero también para que los jóvenes tengan la posibilidad de desarrollarse, sobre todo en los momentos que estamos viviendo”.

POLITICAS DE DIVERSIFICACION

Fernando Barríavaloró la labor de los empleados municipales, quienes “con su esfuerzo, nos permiten llevar adelante este tipo de eventos. En esta ocasión es el personal de Turismo el que encabeza, pero con el apoyo de muchas otras áreas que efectúan sus tareas para elevar aún más la calidad de nuestras propuestas”.

Asimismo, manifestó que el Festín de Sabores “permite formar esa rueda que conecta lo público con lo privado y al empresario con el pequeño emprendedor, con el Estado como eje articulador que impulsa estas políticas. Ya estamos en la quinta edición, lo que muestra que vamos consolidando estas acciones que visibilizan esa cadena que posiciona a Comodoro como ciudad de eventos y como polo turístico y gastronómico”.

“Tenemos que aprovechar las oportunidades. Desde el turismo y también desde la parte gastronómica, se constituye un puente para dar sustentabilidad y otorgar un medio de vida; nosotros debemos acompañar para propiciar y consolidar estas políticas públicas que apuntan a lograr un Comodoro mejor para todos”, concluyó el funcionario.

RECORD DE INSCRIPTOS

En tanto, Eduardo Carrasco indicó que “venimos trabajando desde hace mucho tiempo para ir mejorando el Festín de Sabores y que cada año tenga algo diferente. En la previa, tuvimos un récord de inscriptos: más de 260 emprendimientos quisieron estar en esta edición, por lo que se hizo un trabajo muy fuerte en cuanto a la selección”.

“Agradecemos a cada uno de los que pusieron su stand porque sabemos el esfuerzo y la inversión que esto requiere. Son más de 150 expositores, que se traducen en entre 500 y 700 personas directas trabajando en el Festín, no sólo en la atención sino también en toda la previa, poniendo su granito de arena para que esto suceda”, enfatizó.

Además, se convocó a dos referentes de la gastronomía y agricultura local como la integrante de la Asociación de Productores y Artesanos de la Agricultura Familiar de barrio Saavedra, Yolanda González, y el chef Pablo Soto, quienes referenciaron la importancia del ciclo productivo que se fortalece como cadena de valor en la Patagonia después de cinco años sostener Festín de Sabores en el tiempo.

En esa línea, González señaló que “Comodoro Turismo está posicionando a toda la ciudad en el lugar que corresponde, con trabajo y compromiso. Es fundamental que este espacio siga encendiendo sus cocinas de cara al mundo porque el Festín de Sabores es la gran vidriera que muestra lo que Comodoro produce, con identidad, uniendo la tierra con el océano y la chacra con la costa”.

Soto, por su parte, destacó que “este evento se ha transformado en un motorcito que tiene la ciudad para traccionar voluntades, ganas de hacer, de crecer y de ser cada día mejor, apostando a que Comodoro siga creciendo”. En dicho marco, agradeció a todos los que lo hacen posible la sostener que “es fundamental que la parte pública apoye a los emprendedores”.

Tras los discursos, se procedió al tradicional corte de cinta y a un recorrido por los stands, que incluyen desde gastronomía de autor hasta productos con identidad regional, elaboración y pertenencia patagónica.

PROPUESTAS FAMILIARES

El Festín de Sabores mantiene sus puertas abiertas este sábado hasta la 01:00 am y el domingo de 12:00 a 23:00 horas. El predio está dividido en cuatro sectores temáticos inspirados en los elementos: Fuego, Aire, Tierra y Agua, permitiendo a los visitantes explorar diferentes experiencias junto a productores, emprendedores y artesanos.

Además de la oferta gastronómica, los asistentes pueden colaborar con la Tienda de Merchandising Comodoro Alma, a beneficio de la Cruz Roja; participar en la campaña de donación de sangre de Diagnos junto a la Clínica del Valle; y disfrutar de las propuestas para toda la familia y las infancias, tales como el espacio kids, ilusiones de Seba el Mago y estaciones de maquillaje.

Para aquellos que no puedan acercarse al Predio Ferial, el evento cuenta con una transmisión oficial vía streaming en ambas jornadas para seguir todas las entrevistas, alternativas de la cocina en vivo y espectáculos del evento. Para más información, se encuentran disponibles tanto el sitio web www.comodoroturismo.gob.ar, como las redes oficiales del evento: @festindesaborescomodoro.

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