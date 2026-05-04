Capacitan a productores del Festín de Sabores en manipulación de alimentos

Bromatología municipal desarrolla encuentros con emprendedores que participarán del evento en el Predio Ferial, con eje en la inocuidad, la cadena de frío y la prevención de enfermedades.

El Municipio impulsa instancias de formación en seguridad alimentaria destinadas a productores y emprendedores que formarán parte del Festín de Sabores. La propuesta apunta a fortalecer prácticas vinculadas a la manipulación higiénica, el sostenimiento de la cadena de frío y la correcta conservación de los alimentos.

Las capacitaciones son coordinadas por la Dirección General de Bromatología y Laboratorio, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, y se desarrollan desde la semana pasada en la previa del evento que tendrá lugar este fin de semana en el Predio Ferial.

En ese marco, este lunes por la mañana se concretó una nueva jornada encabezada por los capacitadores Guido Gava, Iván Calfú y Gastón Iglesias, quienes trabajaron con 23 productores sobre un total de 130 expositores previstos. El enfoque de estas acciones está puesto en la prevención y en el resguardo de la salud pública mediante la formación de quienes comercializan alimentos.

La directora general de Bromatología, Carolina Silvestre, señaló que el área sostiene una línea de trabajo orientada a los participantes del evento y detalló: “Hace tiempo venimos dándole prioridad a la gente que va a estar en Festín de Sabores, y hoy puntualmente estamos trabajando con productores de Comodoro Rivadavia para que puedan brindar un mejor servicio y asegurar mejor lo que es la inocuidad de los alimentos que se vendan”.

Durante los encuentros se abordan contenidos vinculados a la preservación de los productos, la conservación adecuada, el almacenamiento y la prevención de la contaminación cruzada. También se profundiza en factores de riesgo asociados a bacterias, cocciones insuficientes o temperaturas inadecuadas.

En relación a este punto, Silvestre explicó: “Hay una vasta cantidad de enfermedades, sobre todo de índole digestiva, que se adquieren y se transmiten a través de los alimentos. Entonces, lo que nosotros buscamos es que haya conocimiento de eso y que la forma en que se manipule el alimento sea la adecuada para poder garantizar la inocuidad de esos productos”.

Como parte del trabajo previo al evento, desde el área también se realizan visitas a los espacios de elaboración de los emprendedores. “Estamos asesorando para que tengan buenas prácticas, viendo cómo son sus cocinas y cuáles serían las prácticas adecuadas para determinados alimentos. No todos los alimentos tienen el mismo riesgo, por lo que fuimos viendo puntualmente el caso de cada uno de ellos”, concluyó la funcionaria.