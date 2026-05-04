Volcó, abandonó el vehículo y regresó minutos después

El accidente ocurrió este domingo por la noche. La mujer se retiró tras el impacto por temor y volvió acompañada por familiares.

Personal de la Comisaría Seccional Sexta intervino este domingo a las 20:20 en un accidente de tránsito ocurrido en el camino Roque González, donde un vehículo protagonizó un despiste seguido de vuelco.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un Volkswagen Fox se encontraba volcado, con las ruedas hacia arriba, sobre el carril contrario. El rodado no tenía ocupantes en su interior.

Tras verificar que el vehículo no presentaba pedido de secuestro, se procedió a identificar a su titular mediante el sistema oficial. Para ello, se solicitó la colaboración de la Comisaría Seccional Séptima con el fin de ubicar el domicilio registrado.

Minutos después de la intervención policial, la propietaria del automóvil se presentó en el lugar. Según manifestó, tras el siniestro se retiró por sus propios medios debido al estado de shock y temor generado por el impacto, con el objetivo de buscar a sus familiares.

Posteriormente, personal de la Dirección de Tránsito le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, descartando la presencia de alcohol en sangre al momento del hecho.

Debido a que no se registraron personas con lesiones de gravedad y ante la falta de grúas oficiales disponibles, familiares de la conductora retiraron el vehículo por sus propios medios.