El Festival Preliminar de Tango volvió a ser un éxito

Del 1 al 3 de mayo, la ciudad se vistió de gala para recibir a la mayor fiesta del 2x4 en la región. “Vientos de Tango” reafirmó su importancia como única sede en la provincia de Chubut.

Con una asistencia récord que superó las 1800 personas, el Centro Cultural se consolidó, a lo largo de los tres días, como el epicentro del Festival Preliminar de Tango BA 2026 “Vientos de Tango”. El evento reunió a 90 parejas provenientes de toda la Patagonia, con representantes de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Asimismo, delegaciones de Rincón de los Sauces (Neuquén), Caleta Olivia, Río Gallegos, Viedma, General Roca, Rawson, Las Grutas, Dolavon, Cipolletti y Trelew, se sumaron a los anfitriones locales, dando lugar a una competencia de altísimo nivel.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, expresó su satisfacción tras el cierre del evento, al enfatizar que “es un orgullo que Comodoro haya sido, una vez más, la casa de los tangueros de toda la Patagonia. Este festival no solo fue una competencia, sino un espacio de encuentro que fortaleció nuestra identidad cultural y puso en valor el enorme talento que tenemos en el sur argentino”.

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Asimismo, Peralta puso en valor la receptividad de la ciudad al subrayar que “haber recibido a más de 1800 personas y 90 parejas demuestra que nuestra ciudad es un faro cultural de referencia nacional. Logramos que cada pareja fuera protagonista de este movimiento que no para de crecer y que posiciona a Comodoro en lo más alto del tango mundial”.

UNA COMPETENCIA DE EXCELENCIA

La evaluación estuvo a cargo de un jurado de trayectoria internacional integrado por Alejandro Andrian, Jimena Hoeffner, Lorena Goldstein y Cristian Gallardo, quienes tuvieron la difícil tarea de puntuar las categorías de Tango de Pista, Tango de Escenario, Milonga, Vals y Seniors.

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El programa se desarrolló con una gran variedad de actividades y el acompañamiento constante de los artesanos y diseñadores locales. El viernes 1 inició con las acreditaciones y la competencia regional de menores y seniors, musicalizada por Jeka Calfupan y Mauricio Sepúlveda junto a la Orquesta de Tango Comodoro Rivadavia.

El sábado 2, continuó con los conversatorios y las clasificatorias de la Preliminar Mundial. La noche brilló con la voz de Diana Pacheco, la música de "Los Herederos del Compás" y la musicalización de Héctor Puelman y Juan Pallao. Finalmente, el domingo 3 se vivieron las finales más esperadas, culminando con la entrega de premios y la emocionante Ronda de Campeones, musicalizada por Tania Ríos y Mónica Antognoli.

LOS GANADORES

Tras deliberaciones del jurado, los flamantes ganadores que representarán a la región en la categoría tango escenario, será la pareja de Ignacio Agustín Fonseca y Julieta Clara Yanes (Río Gallegos); mientras que en la categoría tango pista lo harán Lucas Unquen y Laura Rojas Larrea (General Roca). Los ganadores viajarán rumbo al mundial de tango que se llevará a cabo en Buenos aires en el mes de septiembre.