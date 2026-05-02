Corto Rodado: crece la presencia de países limítrofes

En su 18va. edición, el festival profundiza el intercambio cultural con el corredor Argentina-Chile. La convocatoria, que cierra el 12 de julio, busca integrar nuevas voces y tecnologías como la Inteligencia Artificial.

El 18° Festival Internacional de Cortometrajes “Corto Rodado”, organizado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Cultura, avanza en su etapa de convocatoria. Este año, el certamen destaca por una notable apertura hacia los países vecinos, consolidando la sección “Sur Sin Fronteras” como un espacio clave para la integración audiovisual regional.

En ese marco, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, se refirió a la importancia de esta proyección internacional, al afirmar: “estamos muy satisfechos con la recepción que está teniendo el festival en los países limítrofes, ya que la llegada de producciones de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay nos permite ampliar la mirada y enriquecer nuestra pantalla con realidades diversas”.

“Hemos recibido cortometrajes con una excelente aceptación, especialmente desde el corredor Argentina-Chile, lo que demuestra que Comodoro Rivadavia se ha transformado en un polo de referencia para los realizadores de todo el Cono Sur”, recalcó.

En ese sentido, la funcionaria destacó: “esta amplitud no solo fortalece los lazos culturales, sino que posiciona a nuestra ciudad como un escenario donde conviven el cine emergente, el estudiantil y las nuevas tecnologías, como la incorporación de la muestra de cortos creados con Inteligencia Artificial”.

La convocatoria permanece abierta para las categorías de Competencia Nacional/Regional hasta 20 minutos, Juvenil “Minuto Rodado” para jóvenes de 12 a 17 años de Chubut y las Muestras (Cortos con IA, Pantalla Estudiantil/Emergente y Sur Sin Fronteras). Los interesados tienen tiempo de presentar sus obras hasta el 12 de julio.

Para mayor información, bases y condiciones, los interesados pueden consultar en la web oficial cultura.vivamoscomodoro.gob.ar; a través del WhatsApp 297-6231822; o por correo electrónico [email protected]