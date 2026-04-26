Comodoro celebra el Día de la Danza en el Centro Cultural

El encuentro reúne a más de 2100 bailarines de 90 academias locales en un fin de semana que celebra la diversidad, el talento y el crecimiento de la danza.

Con la presencia del intendente Othar Macharashvili, este sábado se desarrolló el primer día del festival por el Día Internacional de la Danza. El Centro Cultural se transformó en el epicentro del movimiento artístico regional con una celebración sin precedentes, ante lo cual se dispuso una extensión horaria especial para garantizar que todas las expresiones locales tuvieran su lugar sobre el escenario. La celebración tendrá continuidad este domingo, de 13:00 a 21:00 horas.

La magnitud del encuentro se refleja en cifras que superan todas las expectativas: más de 2100 bailarines en escena, representando a 90 academias de la ciudad. La propuesta, que se destaca por su carácter inclusivo y generacional, cuenta con protagonistas que van desde los 3 años en adelante, reafirmando que la danza es un lenguaje que atraviesa toda la vida de la comunidad.

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Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el impacto de este encuentro en la identidad comodorense. "Estamos viviendo una verdadera fiesta del arte. Ver a más de 2000 bailarines apropiándose de este espacio público nos llena de orgullo”, sostuvo.

La funcionaria agregó que “el movimiento artístico de la danza en la ciudad es inmenso y vibrante; por eso, desde la gestión, decidimos ampliar los horarios para que ninguna academia se quedara afuera y las familias pudieran disfrutar de un espectáculo de primer nivel con una rotación constante de público”.

En este contexto, que reafirma a Comodoro como un polo cultural y promueve políticas orientadas a la participación ciudadana y el fortalecimiento de las industrias creativas locales, el intendente Othar Macharashvili, junto a la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, entregaron certificados a los participantes, en reconocimiento a su participación, compromiso y dedicación por la danza.

DESPLIEGUE DE TALENTO Y COMPROMISO

Desde el inicio de la jornada de este sábado, el Centro Cultural ha mantenido un flujo constante de espectadores, con picos de asistencia que superaron las 800 personas de forma simultánea. El esfuerzo logístico permitió coordinar una grilla diversa que abarca desde danzas clásicas y folklore, hasta ritmos urbanos y contemporáneos.