Poesía y nuevos horizontes marcan el retorno editorial de "Espacio Hudson"

La editorial patagónica vuelve a publicar. La presentación del libro “Doy fin a mi exilio por un retorno tremulante”, de Natasha Kanapé Fontaine, poeta innu nacida en Quebec, marca el regreso junto al evento “Patagonia-Ártico: cartografía común de territorios extremos”. Ambas actividades se desarrollarán este viernes y sábado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

“Espacio Hudson”, la editorial creada por el poeta y periodista Cristian Aliaga hace 19 años vuelve a publicar. Y la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se convertirá en el escenario donde el regreso se materialice. El retorno lo marca la aparición de “Doy fin a mi exilio por un retorno tremulante”, de Natasha Kanapé Fontaine, poeta innu nacida en Quebec.

“Es la primera traducción al español, hecha por Ana Kancepolsky Teichmann y María Paula Salerno, con apoyo del Canadá Council for the Arts. El libro se inscribe en la colección de pueblos originarios de Hudson, que publica voces de diversos pueblos como mapuche, innu, selk’nam, yamana, creek, entre otros. En esta colección ha sido publicado ‘Rokiñ. Provisiones para el viaje’, de Liliana Ancalao Meli, quien escribió la contratapa del libro y estará a cargo de la presentación”, informa Paulina Aliaga, directora del sello, encargada de darle fin al momentáneo exilio editorial de “Espacio Hudson”.

Además de la presentación del libro, que se realizará este viernes 24 en la sala Ernesto Sábato desde las 16, el sábado 26, se desarrollará el evento “Patagonia-Ártico: cartografía común de territorios extremos”, también en la Feria del Libro, en Zona Futuro, desde las 16. Allí se reunirán Natasha Kanapé Fontaine y Liliana Ancalao Meli para realizar una lectura performática multilingüe.

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RETORNO TEMULANTE

“Demasiado tiempo/ he portado mi canoa/ en bosques citadinos/ mi país me llama/ mi país me regresa/ doy fin a mi exilio/ por un retorno/ tremulante”, escribe Natasha Kanapé Fontaine en el poema que le da título al nuevo libro de “Espacio Hudson”.

“Sentir los temblores del mundo: esconderse, estrellarse, huir. Preguntarse adónde ir. Dibujar y redibujar un camino. Escribir. Los poemas de este libro nos arrastran con la fuerza del río San Lorenzo hacia el paisaje de la Côte Nord, en el noreste de la provincia de Quebec. En una orilla, la comunidad innu de Pessamit; en la otra, la ciudad de Rimouski. El oleaje que une y separa las costas se siente como una danza que impulsa a escribir. Entre Pessamit y Rimouski, allí se sitúa Natasha desde su prólogo: una mujer joven con una herencia de amores, huidas, pérdidas, añoranzas y dolor; una mujer en exilio, partida entre dos mundos, dos orillas, dos historias”, contextualizan las traductoras en la presentación.

Y Liliana Ancalao Meli, en un diálogo que une pueblos y luchas comunes, le dice desde la contratapa: “Escribo estas palabras luego de leerte Natasha y digo leerte del modo en que leo la poesía buscando esa sabiduría que aclara, un poco, la vida y sus ciclos. Y ahora no sé si diré poesía o memoria que son caminos posibles en el regreso al origen”.

“Escribo desde tu poesía, siendo parte de un círculo de escritura, lecturas y traducciones a las lenguas que nos impusieron, pronunciando con torpeza algunas palabras en la lengua madre-padre que hemos reencontrado, en la estepa. Diré Innu aimun, diré Che zugun o diré la Lengua del Territorio. ¿Cómo es regresar al territorio y saludarlo en la lengua que los caribúes, las perdices y los abedules entienden? ¿Cómo es el mapa de las estrellas allá en el Norte, su presencia sagrada en el silencio? En tu libro de retorno tremulante hay respuestas”, confirma Ancalao Meli.

Innushkueu originaria de la comunidad de Pessamit, en la Côte-Nord (Quebec, Canadá), Natasha Kanapé Fontaine es poeta, actriz, intérprete, artista visual, traductora y militante por los derechos indígenas y ambientales. Su trayectoria literaria se inaugura en 2012 con la publicación de “N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures”, reeditado en 2022 bajo el título “J’achève mon exil pour un retour tremblant”. Luego de haber publicado tres otros libros de poemas, en 2021 la autora dio a conocer su primera novela, “Nauetakan, un silence pour un bruit”. Además, coescribió el ensayo epistolar “Kuei, je te salue: conversation sur le racisme” (2016) con Deni Ellis Béchard. Obtuvo numerosas distinciones, entre las que se encuentra el premio literario Myriam-Caron por su libro de cuentos “Kanatuut” (2023).

Este libro, publicado originalmente en 2012 con el título “No entres a mi alma con tus zapatos”, marca el inicio “de una agenda poética comprometida con la búsqueda identitaria individual y colectiva, con los derechos de los pueblos indígenas y la protección de la cultura y la lengua innus”, sostienen las traductoras y afirman: “demasiado tiempo portó su canoa por bosques citadinos y ahora, en respuesta al llamado de su país, devastado, viró maiashtan (río abajo con el viento) para dar fin a su exilio, descubriendo que pese a las numerosas y hostiles políticas estatales de asimilación y al implacable olvido de su lengua materna, el espíritu innu continuaba vivo y se abría paso en la escritura para resurgir desde las profundidades”.

“PATAGONIA-ARTICO”

A la presentación de “Doy fin a mi exilio por un retorno tremulante”, le continuará el sábado 26 el evento “Patagonia-Ártico: cartografía común de territorios extremos”, también en la Feria del Libro, en Zona Futuro, desde las 16.

Natasha Kanapé Fontaine y Liliana Ancalao Meli se reunirán para realizar una lectura performática multilingüe (castellano, francés, mapuzungun e inuu-aimun), seguida de una conversación moderada por Ana Kancepolsky Teichmann.

“La lectura performática estará acompañada de un diálogo crítico, pensado como una intervención cultural desde el cruce poesía, lengua, cuerpo y territorio, trazando un eje Patagonia–Ártico”, define Paulina Aliaga.

La editora agrega que “la idea es indagar la noción de que volver a las raíces, a los pueblos originarios -casi- exterminados no es un acto de reivindicación nostálgica, sino que constituye un norte de inspiración hacia el que orientar la acción en Occidente, en una era de anomia política en la que la generación de colectivos de pensamiento y acción no virtuales parece casi una utopía. A la vez, devolverle a la poesía el capital combativo, revolucionario: la poesía como archivo vivo y contraofensiva simbólica en un contexto global marcado por el avance de gobiernos de derecha que profundizan el extractivismo, la criminalización de los pueblos originarios y el avance sobre el territorio simbólico como lo hizo sobre la tierra”.

“Espacio Hudson” está de regreso. La editorial vuelve a publicar y a agitar en tiempos complejos. “Doy fin a mi exilio por un retorno tremulante” dice junto a Natasha Kanapé Fontaine.