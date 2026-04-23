"No era un angelito", dijo Iturrioz sobre Rodrigo Nieves

El ministro de Seguridad aseguró que el doble homicidio presenta vínculos directos con otros crímenes ocurridos en Comodoro.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Reinaldo Iturrioz, indicó que la seguidilla de hechos violentos en Comodoro Rivadavia se remonta a principios de la década de 2000.

En referencia al doble homicidio del miércoles a la madrugada en el barrio Pueyrredón –que les costó la vida a Rodrigo Nieves y Agustina Asencio-, el funcionario aseguró que “esta escalada viene desde 2005, con situaciones relacionadas al narcotráfico, usurpaciones y numerosos homicidios. Es incomprensible cómo se pudo llegar a este nivel”.

El responsable de la seguridad provincial recordó -en declaraciones a Radio 3- que Rodrigo Nieves contaba con antecedentes condenatorios, como el haber sido condenado a 11 años de prisión en enero de 2019 por el homicidio de un mecánico, no obstante lo cual ya se encontraba libre en 2025. De hecho fue testigo del crimen de su hermano, Matías Hugo Jesús Nieves, en enero de este último año.

En este marco, Iturrioz remarcó que la investigación en curso busca desarticular organizaciones criminales que operan en el ámbito local mediante el uso de la violencia. “No era un angelito”, enfatizó sobre la víctima masculina del miércoles.

Asimismo, el ministro cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y advirtió que las reducciones de condenas en instancias superiores impactan en la reiteración de delitos. “Es difícil encontrar un caso en el que una condena de primera instancia no sea reducida en la Cámara”, señaló.

También hizo referencia a las dificultades operativas que enfrenta la cartera al solicitar medidas de prueba, particularmente allanamientos. “En ocasiones hemos pedido 25 allanamientos y nos han autorizado 8. Con esa cantidad no alcanza para avanzar eficazmente contra organizaciones criminales”, explicó.

Iturrioz advirtió además sobre el temor que enfrentan los testigos en causas complejas, lo que condiciona el avance de las investigaciones. “Hay testigos, pero tienen miedo de declarar. El sistema ha generado un sentimiento de indefensión en la sociedad”, afirmó.

Finalmente, el funcionario indicó que las autoridades trabajan sobre líneas de investigación firmes, con el objetivo de desarticular el entramado criminal vinculado al doble homicidio y frenar la escalada de violencia en la región.