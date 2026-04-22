Agustina Asencio murió a metros del natatorio municipal, su lugar de trabajo

La joven fue asesinada junto a Rodrigo Nieves, a pocos metros del natatorio municipal. El municipio dispuso el cierre del espacio por dos días.

El doble homicidio ocurrido en la madrugada de este miércoles 22 de abril en el barrio Pueyrredón sumó un dato que profundiza el impacto del caso: Agustina Asencio, quien viajaba junto a Rodrigo Nieves al momento del ataque, fue asesinada a pocos metros de su lugar de trabajo, el natatorio municipal.

Según trascendió en las últimas horas, la joven se desempeñaba como administrativa en ese espacio. La cercanía entre el lugar del crimen y su ámbito laboral generó conmoción entre quienes compartían tareas con ella.

En ese contexto, desde el municipio se dispuso el cierre de las instalaciones por duelo. A través de una comunicación oficial se informó: “Hoy 22 y mañana 23 nuestro natatorio permanecerá cerrado por duelo”.

Asencio había sido trasladada de urgencia al Hospital Regional tras el ataque, pero falleció poco después como consecuencia de las heridas sufridas. Su muerte se produjo en el mismo episodio en el que fue asesinado Nieves, en un hecho que continúa bajo investigación.