Cuando en el barrio Roca hubo una mañana terrorífica

En octubre del año pasado hubo otro antecedente violento en torno a la muerte de Matías Nieves, cuyo juicio por jurados ahora se postergó. Hubo disparos cruzados en el barrio Roca y 9 detenidos.

La mañana del martes 14 de octubre de 2025, alrededor de las 8 de la mañana, en la esquina de Portugal y Samper López y antes de iniciarse la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Hugo Jesús Nieves (30), personas que se movilizaban en un utilitario descendieron del vehículo y 4 de ellos ejecutaron disparos contra el acceso a la sala de audiencias.

Posteriormente, fueron detenidos en Mitre e Yrigoyen, a metros del colegio Perito Moreno. Se les secuestraron 4 armas de fuego de grueso calibre. Desde un principio se sospechó que habían ido a atacar a familiares de Matías Nieves, cuya audiencia preliminar por su homicidio estaba comenzando en ese horario.

Un día después se realizó en la misma Oficina Judicial la audiencia de control de detención y apertura de investigación contra los 9 imputados: José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca, Luciano David Soto, Luis Esteban González, Enrique Leonardo Casas, Brenda Cristina Rúa, Fernando Miguel Cerezo y Juan Ezequiel Hernández.

La calificación legal provisoria del hecho que se les imputó fue “tentativa de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con daño”.

Según la investigación, a las 7:42 horas del martes los imputados habrían llegado a la esquina de Portugal y Samper López a bordo de una camioneta tipo furgón, conducida por Casas, cuya acompañante delantera era Rúa, y detrás estaba Hernández. Se estacionan sobre Samper López, encontrándose en el interior de la misma los 9 imputados, quienes llevaban consigo 3 armas de fuego, una calibre 22 largo; una pistola Bersa y una marca Tauro, calibre 9mm, cargadas y en inmediatas condiciones de uso.

Según la teoría fiscal, previamente habían acordado darle muerte a los familiares de la familia Nieves, en virtud de que en dicho horario se desarrollaría la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Hugo Jesús Nieves.

Así, Vera, Rúa y Hernández descendieron del vehículo y se dirigieron al bulevar para provocar a los familiares de Nieves y una vez que llegaron frente al utilitario, Arca se bajó y gatilló dos veces, sin llegar a disparar.

Reyna también disparó y ambos corrieron hasta la esquina disparando varias veces, para luego huir todos. Uno de los disparos impactó en un automóvil estacionado fuera del juzgado.

Por este motivo, la fiscal Andrea Rubio pidió la prisión preventiva de todos los imputados.

Finalmente, la jueza Raquel Tassello dictaría la prisión preventiva de los 9 imputados por dos meses.