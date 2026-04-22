Doble crimen: el hombre se apellida Nieves y murió en el acto

Un hombre murió en el acto y una joven falleció minutos después en el hospital tras un ataque a tiros contra el vehículo en el que se desplazaban. Fue esta madrugada en el barrio Pueyrredón.

El jefe de la Unidad Regional, comisario Lucas Cocha, confirmó que un hombre murió en el acto y que su acompañante, una joven, falleció poco después de haber sido trasladada al hospital, tras un violento ataque a balazos ocurrido en la madrugada de este miércoles en la zona sur de la ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 3:00, cuando un llamado al 101 alertó sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de las calles La Prensa y Combate Vuelta de Obligado. Al arribar al lugar, el personal policial encontró un vehículo Peugeot con dos ocupantes en su interior que había sido atacado a tiros.

Según precisó Cocha, el rodado presentaba al menos diez impactos de bala. Como consecuencia del ataque, el conductor falleció en el lugar, mientras que la mujer fue trasladada de urgencia al nosocomio local, donde murió minutos después.

En relación a las identidades, el comisario indicó que el hombre fallecido sería de apellido Nieves, mientras que la joven no había sido identificada hasta esta mañana. “Todavía la tenemos como no identificada; estamos trabajando para determinar fehacientemente su identidad mediante las diligencias del fiscal”, señaló.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones, bajo la supervisión del fiscal Adrián Cabral. Durante las primeras pericias se recolectaron vainas servidas, lo que refuerza la hipótesis de que los disparos habrían sido efectuados desde otro vehículo.

En cuanto al móvil del ataque, Cocha sostuvo que “la presunción más grande que manejamos es que se trata de algún tipo de ajuste de cuentas, o una situación similar”, al tiempo que descartó, en principio, la hipótesis de robo, ya que no se registraron faltantes.

ANALIZAN CAMARAS Y BUSCAN TESTIGOS

La investigación se encuentra en una etapa inicial y se centra en el análisis de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del hecho e identificar a los responsables. “Estamos en plena etapa investigativa. La Brigada de Investigaciones está relevando todas las cámaras de seguridad para establecer el recorrido del vehículo involucrado”, agregó el jefe policial.

El doble homicidio generó conmoción en el sector, dado que ocurrió en un área residencial y de constante circulación. Las autoridades solicitaron a posibles testigos que aporten información de manera anónima para contribuir al esclarecimiento del caso.