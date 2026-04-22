El juez Nicosia suspendió el juicio por el crimen de Matías Nieves

Rodrigo Nieves era el principal testigo en el juicio por homicidio que debía comenzar este jueves y que fue suspendido por falta de garantías.

La Justicia de Chubut se encuentra en estado de alerta tras el asesinato de Rodrigo César Pedro Nieves, ocurrido durante la madrugada de este miércoles en el barrio Pueyrredón.

Ante la gravedad del hecho, el juez penal Mariano Nicosia resolvió suspender el juicio por jurados que debía iniciarse este jueves, en el cual la víctima fatal tenía un rol central como testigo.

De acuerdo a la información preliminar, Nieves fue atacado a balazos mientras circulaba en su vehículo acompañado por una mujer, quien también perdió la vida como consecuencia del ataque. El automóvil recibió más de diez impactos de arma de fuego, lo que refuerza la hipótesis de una ejecución planificada.

La víctima era considerada el principal testigo en el juicio contra Matías Hugo Jesús Nieves, imputado por el homicidio de un joven ocurrido en 2025 en el barrio Abel Amaya. Su declaración estaba prevista para la jornada de este 23 de abril.

En su resolución, Nicosia sostuvo que no están dadas las condiciones de seguridad ni de imparcialidad necesarias para llevar adelante el debate. En ese sentido, advirtió que la repercusión del crimen podría influir en la objetividad de los ciudadanos convocados a integrar el jurado.

El caso se da en un contexto de creciente tensión, marcado por episodios de violencia y amenazas previas vinculadas a la causa, lo que profundiza la preocupación en el ámbito judicial y en la comunidad.