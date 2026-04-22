Del San Cayetano al Moure: disparos en una vivienda, persecución y vuelco

Hubo un atentado en una vivienda de la avenida 10 de Noviembre que terminó con un vehículo volcado y dos prófugos.

Una madrugada atravesada por la violencia se registró en Comodoro Rivadavia este martes, ya que además del doble homicidio en barrio Pueyrredón hubo una persecución policial que comenzó en el barrio San Cayetano y finalizó en el Moure, donde un vehículo sospechoso volcó tras caer por un barranco.

Según informó el jefe de la Unidad Regional, comisario Lucas Cocha, el episodio ocurrió alrededor de las 2:40 horas, momentos antes del asesinato de Rodrigo Nieves. En ese contexto, efectivos policiales detectaron un automóvil en actitud sospechosa que, al advertir la presencia policial y ante la voz de alto, se dio a la fuga.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el rodado estaría vinculado a un ataque armado previo contra una vivienda ubicada en la avenida 10 de Noviembre. Durante la persecución, los ocupantes del vehículo ignoraron las órdenes de detención y se produjo un intercambio de disparos con los uniformados.

Tras varios minutos de seguimiento, el conductor perdió el control del automóvil en el barrio Moure, lo que provocó el vuelco del vehículo en un barranco. “Los ocupantes del rodado se dieron a la fuga, iniciándose un intercambio de disparos con la policía. La persecución terminó en el barrio Moure, donde el vehículo sospechoso volcó sobre un barranco”, detalló Cocha.

En el lugar intervino el fiscal Adrián Cabral, del Ministerio Público Fiscal. Personal policial realizó las tareas de resguardo de la escena y recolección de pruebas.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron dos armas de fuego que serían sometidas a peritajes balísticos, un teléfono celular para análisis de datos y el vehículo involucrado, que será peritado a nivel mecánico y de rastros.

Por el momento, las autoridades indicaron que “no se ha confirmado oficialmente si el ataque a la vivienda y la persecución posterior están vinculados entre sí”. La investigación continúa con el objetivo de identificar a los involucrados y determinar si hay más personas implicadas en la balacera inicial.