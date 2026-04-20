Detienen a un hombre con un auto robado hace dos semanas

El vehículo tenía pedido de secuestro desde el 6 de abril y circulaba con una patente apócrifa. El conductor intentó evadir a la policía y brindó datos falsos.

Durante la madrugada de este lunes, alrededor de las 3:40, personal de la Comisaría Seccional Tercera detuvo a un hombre de 34 años acusado de presunto encubrimiento, tras interceptarlo a bordo de un vehículo con pedido de secuestro.

El procedimiento tuvo lugar en la esquina de las avenidas Canadá y Roca, cuando efectivos policiales advirtieron a un automóvil Volkswagen Gol realizando maniobras peligrosas en la vía pública. Al intentar detener su marcha mediante señales lumínicas, el conductor desobedeció la orden, lo que dio inicio a una breve persecución que finalizó con su interceptación.

Al identificar el rodado, los agentes constataron que circulaba con una chapa patente que no correspondía al vehículo. Mediante la verificación de los cristales grabados, se logró establecer el dominio real, confirmando que el automóvil tenía un pedido de secuestro vigente por haber sido denunciado como robado el pasado lunes 6 de abril en jurisdicción de la Comisaría Segunda.

Durante el operativo, el conductor presentó una cédula de identificación del automotor y un comprobante de seguro correspondientes a la patente apócrifa. Además, en un primer momento aportó datos filiatorios falsos con el objetivo de ocultar su identidad, la cual fue posteriormente corroborada a través del sistema Miminseg.

Por disposición de la funcionaria de fiscalía, Belén Martini, se ordenó la detención inmediata del sujeto. En tanto, personal de Criminalística secuestró las chapas patentes adulteradas, la documentación presentada y el vehículo, dando intervención a las autoridades de la Comisaría Segunda.