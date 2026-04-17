El hombre, de 68 años, relató que era la segunda vez que veía a la joven, a quien describió como “una buena chica”. Tras compartir una cena, perdió el conocimiento y al despertar descubrió que le habían robado dinero, pertenencias y su camioneta. Fue en la localidad bonaerense de Berazategui.

Un jubilado fue drogado y desvalijado tras conocer a una mujer en una app de citas

Un jubilado de 68 años fue víctima de un ataque bajo la modalidad conocida como “viuda negra” en la localidad bonaerense de Berazategui. El hombre había conocido a la mujer a través de una aplicación de citas y, luego de dos encuentros previos, accedió a volver a verla en su vivienda, donde ocurrió el hecho.

Según consta en la denuncia, ambos se encontraron en la estación de trenes de Avellaneda y se dirigieron al domicilio del jubilado. Allí compartieron una cena, conversaron durante varias horas y consumieron bebidas alcohólicas. Sin embargo, cerca de las 23, el hombre comenzó a sentirse mareado y decidió recostarse.

A partir de ese momento, perdió el conocimiento. Recién al despertar a la mañana siguiente advirtió que su casa estaba completamente revuelta y que había sido víctima de un robo. La mujer, que se hacía llamar “Melina”, ya no estaba en el lugar.

De acuerdo al relato de la víctima, le sustrajeron 100 mil pesos en efectivo, una computadora, su teléfono celular y otras pertenencias personales. Además, se llevaron su camioneta Volkswagen Amarok.

El hecho ocurrió a mediados de febrero, aunque la causa tuvo avances recientes en el ámbito judicial. La denuncia fue radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°1 Descentralizada de Berazategui, donde el caso fue caratulado como “robo”.

Cómo fue el engaño

El jubilado explicó que no sospechó de la mujer debido a que ya habían tenido dos encuentros previos. En esas ocasiones, según indicó, ella se había mostrado amable y generó confianza.

En su declaración, recordó que en la primera cita la pasó a buscar por la estación de trenes de Lanús, mientras que en la segunda la mujer llegó en colectivo. Durante esos encuentros, le comentó que vivía con su madre en esa localidad y que mantenía con ella una relación conflictiva.

La víctima también señaló que, por el trato que habían tenido, le pareció “una buena chica”, lo que contribuyó a que bajara la guardia y aceptara un nuevo encuentro en su casa.

Investigación en curso

Tras el robo, la mujer desapareció sin dejar rastros. El perfil que utilizaba en la aplicación de citas fue eliminado, lo que dificulta su identificación.

El jubilado la describió como una persona de tez blanca, cabello largo rubio teñido y estatura media. Aseguró, además, que podría reconocerla si volviera a verla.

La fiscalía interviniente trabaja para dar con la sospechosa y no descarta que pueda integrar una banda dedicada a este tipo de delitos. En ese sentido, los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y realizan tareas para localizar la camioneta sustraída.

Los ataques bajo la modalidad “viuda negra” suelen consistir en el suministro de sustancias que adormecen a las víctimas, con el objetivo de facilitar el robo. En este caso, los investigadores también buscan determinar si existen hechos similares en otros distritos del conurbano bonaerense que puedan estar vinculados.