Corte de agua en cinco barrios de zona sur por una avería en el subacueducto El Trébol

El corte comenzó a las 08:00 horas y, hasta el momento, no hay horario confirmado de normalización.
Barrios sin agua
La interrupción afecta a los siguientes sectores:
Extensión del Máximo Abásolo
Los Tres Pinos
Malvinas Argentinas
Cañadón Las Leñas
Cañadón La Francesa
Sectores con baja presión
Además, vecinos de los barrios San Cayetano y Quirno Costa podrían registrar baja presión en sus conexiones domiciliarias.
Desde el área operativa informaron que personal técnico ya trabaja en la zona afectada para reparar la falla y restablecer el servicio lo antes posible.
Se recomienda a los vecinos hacer un uso racional de las reservas domiciliarias hasta que se normalice el sistema.