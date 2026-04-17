Una avería detectada en inmediaciones del subacueducto El Trébol provocó este viernes 17 de abril la interrupción del suministro de agua en distintos barrios de la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Corte de agua en cinco barrios de zona sur por una avería en el subacueducto El Trébol

El corte comenzó a las 08:00 horas y, hasta el momento, no hay horario confirmado de normalización.

Barrios sin agua

La interrupción afecta a los siguientes sectores:

Extensión del Máximo Abásolo

Los Tres Pinos

Malvinas Argentinas

Cañadón Las Leñas

Cañadón La Francesa

Sectores con baja presión

Además, vecinos de los barrios San Cayetano y Quirno Costa podrían registrar baja presión en sus conexiones domiciliarias.

Desde el área operativa informaron que personal técnico ya trabaja en la zona afectada para reparar la falla y restablecer el servicio lo antes posible.

Se recomienda a los vecinos hacer un uso racional de las reservas domiciliarias hasta que se normalice el sistema.