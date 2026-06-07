Qué lugar ocupa Chubut en producción, exportación y empleo

Neuquén encabezó el Ranking Productivo Provincial elaborado por Empiria Consultores, a partir de una serie de indicadores vinculados al nivel de actividad económica, exportaciones, permisos de construcción, empleo privado, cantidad de empresas y nivel educativo.

De acuerdo con el relevamiento, esa provincia patagónica quedó en el primer lugar nacional, por delante de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz, que completaron los cinco primeros puestos. En el otro extremo de la tabla se ubicaron Chaco, La Rioja y Formosa, que cerraron el ranking.

El principal diferencial de Neuquén aparece en el Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita, donde también ocupó el primer puesto del país. En ese apartado, la provincia registró una valorización de 39.231, por encima de Tierra del Fuego, que quedó segunda con 26.073, y Santa Cruz, tercera con 23.606.

En el top cinco de PBG per cápita también se ubicaron Chubut, con una valorización de 18.098, y La Pampa, con 16.428. En cambio, las últimas posiciones fueron para Chaco, con 7.270; Corrientes, con 6.132; y Formosa, con 4.716.

En materia de exportaciones, quedó al frente Santa Cruz, que lideró el rubro con 8.816, y Chubut, que quedó segunda con 6.584. Neuquén fue tercera.

El desempeño exportador muestra una fuerte presencia de las provincias patagónicas en los primeros lugares, en línea con el peso de las actividades energéticas y extractivas dentro de sus economías. Detrás de Santa Cruz, Chubut y Neuquén se ubicaron Santa Fe, con 4.394, y Córdoba, con 2.757. En el extremo inferior del indicador de exportaciones quedaron Chaco, con una valorización de 195; Corrientes, con 279; y Formosa, con 47, según el cuadro de Empiria Consultores.

PERMISOS DE CONSTRUCCION Y EMPLEO

Otro de los rubros en los que Neuquén mostró un desempeño destacado fue el de permisos de construcción. La provincia ocupó el segundo puesto nacional, con una valorización de 1,1, apenas por debajo de La Pampa, que encabezó la categoría con 1,2.

El top cinco de este indicador se completó con Río Negro, también con 1,1; Tierra del Fuego, con 1,0; y Entre Ríos, con 0,8. En los últimos lugares aparecieron Chaco, Corrientes y Formosa, todas con registros de 0,2.

El dato de construcción cobra relevancia en un contexto de fuerte retracción de la inversión pública nacional en las provincias. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la inversión real directa del Estado nacional hacia las provincias y la Ciudad de Buenos Aires cayó 72,5% interanual en abril, ajustada por inflación.

En ese escenario, los permisos de construcción funcionan como una señal del dinamismo relativo de la actividad privada en cada distrito, especialmente en aquellas provincias que lograron sostener mejores indicadores pese al freno de la obra pública nacional.

En el apartado de empleo privado, el ranking fue liderado por Santa Fe, con 42%, seguida por Córdoba y Mendoza, ambas con 40%, mientras que Buenos Aires y Tucumán registraron 38%. En la parte baja de la tabla quedaron La Rioja, con 29%; Formosa, con 28%; y Río Negro, con 21%, que ocupó el último lugar del indicador.

En cuanto a la cantidad de empresas cada 1.000 habitantes, la categoría fue encabezada por La Pampa, con 14, seguida por Santa Fe, con 13, y Córdoba, con 12.

Por último, en nivel educativo el primer lugar fue para Río Negro, con 4,4, mientras que Tierra del Fuego, Salta y Corrientes también integraron el grupo de provincias con mejores registros.

En las últimas posiciones de este indicador se ubicaron Santiago del Estero, con 4,0; San Juan, con 3,9; y Formosa, también con 3,9.

Fuente: Ambito