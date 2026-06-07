Piedrazos y botellazos en el operativo del recital

Los incidentes se produjeron durante la noche de ayer en las inmediaciones del Predio Ferial, cuando un grupo de personas intentó atravesar el vallado de seguridad.

Momentos de tensión se vivieron durante la noche de este sábado en las inmediaciones del Predio Ferial, donde se desarrollaba el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. En medio del operativo de seguridad dispuesto por la masiva concurrencia, se registraron incidentes que dejaron a dos policías lesionados y culminaron con la detención de un hombre.

Según informó la Policía del Chubut, alrededor de las 23:15 un grupo de personas intentó atravesar el vallado instalado entre el predio y un sector de estacionamiento. La situación motivó la intervención del personal policial para contener el avance.

En ese contexto, un hombre identificado como Ricardo M. comenzó a arrojar piedras contra los efectivos. Uno de los proyectiles impactó en la mano derecha de un sargento y le provocó una lesión.

Cuando los uniformados intentaron reducirlo, el agresor tomó una botella de vidrio y golpeó en la cabeza a otro policía. Como consecuencia del impacto y la rotura del objeto, el efectivo sufrió una contusión en la región parietal izquierda.

Tras la aprehensión del hombre, parte del grupo que lo acompañaba continuó lanzando piedras y botellas contra el personal policial, generando nuevos momentos de tensión en el sector.

El detenido permanecerá alojado en una dependencia policial hasta la audiencia de control de detención, instancia en la que se analizarán las imputaciones correspondientes.

A pesar de los incidentes, el espectáculo continuó con un refuerzo de la seguridad en las áreas consideradas más sensibles del operativo.