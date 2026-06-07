Comodoro, epicentro de un adiós histórico al Indio Solari

La muerte de Carlos Solari cambió el sentido del recital que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tenían previsto en la ciudad. Entre homenajes espontáneos, miles de fanáticos llegados de distintos puntos del país y un show atravesado por la emoción, Comodoro Rivadavia se convirtió en el principal punto de encuentro del universo ricotero.

La muerte de Carlos el "Indio" Solari, conocida durante la mañana del viernes 5 de junio, provocó una inmediata conmoción entre seguidores del músico en todo el país. La noticia tuvo un impacto particular en Comodoro Rivadavia, donde al otro día estaba programada la presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que lo acompañó durante parte de su trayectoria artística.

La incertidumbre dominó las primeras horas. Mientras los integrantes del grupo llegaban a la ciudad y se interiorizaban de la noticia, miles de fanáticos seguían atentos a una pregunta que se repetía en redes sociales, grupos de WhatsApp y encuentros espontáneos: si el recital previsto para el sábado 6 de junio iba a realizarse o sería suspendido.

En paralelo, comenzaron a llegar seguidores desde distintos puntos de Chubut, la Patagonia y otras provincias. Muchos ya tenían organizado el viaje para asistir al espectáculo, mientras que otros decidieron trasladarse a Comodoro tras conocerse el fallecimiento del músico, con la intención de compartir el duelo junto a otros fanáticos.

La primera gran manifestación colectiva tuvo lugar en la Plaza San Martín. La convocatoria reunió a seguidores de distintas generaciones que eligieron recordar al cantante a través de sus canciones. Allí, la banda comodorense Vital montó sus equipos y ofreció un homenaje que rápidamente transformó el espacio público en un punto de encuentro ricotero. Durante varias horas se escucharon clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota acompañados por cánticos, aplausos y banderas.

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Mientras tanto, la expectativa por una definición oficial continuaba creciendo. La confirmación llegó a través de un comunicado de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que anunciaron la realización del recital. La decisión fue recibida con alivio por quienes ya se encontraban en la ciudad y por los miles de seguidores que continuaban llegando para participar de una jornada que había adquirido un significado completamente distinto.

Desde la tarde del sábado, los alrededores del Predio Ferial comenzaron a poblarse de fanáticos. Los puestos de venta de remeras y artículos vinculados a Los Redondos, Los Fundamentalistas y El Indio formaron parte del paisaje de una vigilia marcada por el recuerdo y la emoción. Muchos asistentes llegaron sin entrada, impulsados por la necesidad de estar presentes en una despedida que entendían como histórica.

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Pasadas las 21 horas, los integrantes de la banda salieron al escenario visiblemente conmovidos. El recital se transformó en un homenaje colectivo a la figura de Solari. A lo largo de más de tres horas sonaron algunas de las canciones más representativas del repertorio ricotero y de Los Fundamentalistas, interpretadas ante un público que acompañó cada tema de principio a fin.

Uno de los momentos más emotivos de la noche estuvo marcado por el cántico "El Indio está presente", que se repitió de manera constante y emocionó tanto a los asistentes como a los músicos. Entre ellos, el tecladista Pablo Sbaraglia fue uno de los más afectados por el clima de la jornada y se retiró del escenario entre lágrimas tras despedirse del público.

La repercusión también se trasladó al plano digital. La transmisión en vivo del recital mantuvo entre 200 mil y 230 mil visualizaciones simultáneas, permitiendo que seguidores de distintos lugares del país y del exterior acompañaran el homenaje.

Durante tres días, Comodoro Rivadavia concentró una atención pocas veces vista. La ciudad pasó de ser la sede de un recital esperado a convertirse en el principal escenario de despedida para una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.