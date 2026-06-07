Tensión en vivo: Robertito criticaba a los ricoteros pero la producción no le bajaba la música

El conductor intentaba cuestionar las expresiones de los fans de Indio Solari en las inmediaciones del velotario, pero al parecer sus compañeros no le bajaban la música.

La cobertura en vivo del masivo y sentido último adiós a Indio Solari sumó un capítulo de inesperada tensión televisiva, pero esta vez puertas adentro de un canal de noticias. Durante la transmisión especial, el conductor Robertito Funes Ugarte protagonizó un fuerte y visible cruce con su propio equipo de producción mientras cubrían la marea humana.

El clima de por sí era complejo para el canal LN+. Segundos antes, el cronista apostado en el lugar de los hechos había sufrido el directo rechazo de la militancia ricotera, que no ocultó su fuerte rechazo ideológico hacia el medio y hacia la gestión de gobierno nacional.

El móvil intentaba recoger los testimonios de los fanáticos en los accesos al predio cuando la situación se desbordó al aire. Uno de los seguidores del exlíder de los Redondos miró fijo a la cámara y lanzó una durísima acusación histórica. "Me gustaría decir que este medio me parece nefasto, porque se hizo grande en una mesa de tortura y tienen acciones en Papel Prensa que tendrían que devolverlas", disparó el joven sin filtro, mientras que por detrás otro fanático cruzaba la pantalla al grito de "¡Milei, la concha de tu madre!".

Embed Se enojó Rosca Floja porque uno dijo la verdad sobre La Nazión. Quiso meter editorial para bajar línea pero ni en el control del canal le dieron bola. pic.twitter.com/lulBDVVkKj — Marian Herrera (@marianherrrera) June 7, 2026

Al regresar el aire al piso de los estudios, Funes Ugarte tomó la palabra notablemente molesto e intentó repudiar los comentarios de los entrevistados y defender la tarea de su compañero en la calle. Sin embargo, se topó con un obstáculo inesperado: la producción del programa mantenía la música de Patricio Rey a un volumen tan alto que impedía que se escuchara su descargo.

La paciencia del conductor se agotó rápidamente y comenzó a reclamar de forma directa y tajante a sus espaldas. "Sabés lo que sucede, permitime que te diga... a ver, bajá un minuto por favor, que vamos a hacer las cosas bien como corresponde... ¿querés bajar por favor?", exigió al aire, visiblemente alterado por la desatención del control técnico.

Ante la falta de respuesta inmediata y mientras el sonido de las guitarras seguía sonando de fondo, el periodista elevó el tono de su reclamo: "Esto no tiene que suceder porque está el cronista trabajando y hay cosas que están fuera de lugar... ¿van a bajar o no? Y esto que acabamos de ver está fuera de lugar".

Sin ocultar su frustración por los problemas de comunicación internos y el incómodo momento vivido en la pantalla, Funes Ugarte optó por cortar el tema de raíz de manera lapidaria, dejando en evidencia que el clima en el control central del canal no era el mejor: "Bueno, ahora cuando baje el director lo digo", cerró de forma tajante, antes de intentar retomar el eje de la accidentada transmisión.