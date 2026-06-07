Una vecina del barrio Rodríguez Peña alertó a la Policía tras descubrir a un intruso en su vivienda. Los efectivos ingresaron al domicilio y encontraron al sospechoso recostado en una habitación.

Rompió una ventana, entró a la casa y se echó a dormir: terminó detenido

Un hombre fue detenido durante la noche de este sábado luego de ser sorprendido dentro de una vivienda del barrio Rodríguez Peña.

El procedimiento se inició cuando una vecina solicitó ayuda a personal de la Comisaría Mosconi, que realizaba patrullajes preventivos por la zona, al advertir la presencia de una persona ajena en el interior de su domicilio.

Tras arribar al lugar, los efectivos inspeccionaron la propiedad y localizaron al sospechoso acostado sobre un colchón en una de las habitaciones.

Durante la intervención también constataron daños en una ventana situada en la parte posterior de la vivienda, por donde el hombre habría accedido al inmueble.

Ante esta situación, el sujeto fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.