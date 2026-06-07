El Municipio acerca herramientas a jóvenes y adultos

La Secretaría de Salud desarrolló en la sede vecinal de barrio Moure un taller de promoción de la autonomía destinado a 30 estudiantes de la Escuela Permanente para Jóvenes y Adultos 613.

Como parte de las políticas públicas de acción territorial que impulsa la gestión municipal, desde la Secretaría de Salud se dio inicio a los talleres de promoción de la autonomía como espacios de aprendizaje activo que integran saberes teóricos y prácticos sobre el cuidado personal y comunitario.

Cabe resaltar que la propuesta busca mejorar la calidad de vida, fomentar hábitos saludables, promover la participación activa de los estudiantes y consolidar el trabajo en red con las instituciones.

Al respecto, el titular del área, Jorge Espíndola, explicó que “este tipo de acciones nos permiten profundizar la presencia del Municipio en los barrios, acercándonos con herramientas que van más allá de la atención médica, contemplando el acceso a la información vinculada a Salud, a la educación y al fortalecimiento de la autonomía para la toma de decisiones cotidianas”.

Asimismo, el funcionario expresó que “estas jornadas reflejan la importancia del trabajo en red y la articulación institucional. Estar presentes en los barrios, escuchar las necesidades de los vecinos y generar respuestas conjuntas es una de las principales líneas de trabajo de nuestra gestión porque nos permite llegar de manera más efectiva a quienes más lo necesitan”.

PROMOVER LA AUTONOMIA

Por su parte, la referente del Departamento de Trabajadores Comunitarios de Salud en Territorio de zona sur, Laura Chiguay, explicó que “es un taller destinado a jóvenes y adultos; algunos tienen condición de discapacidad y otros no cuentan con lectura o escritura. El objetivo es promover la autonomía desde estos espacios para que no sólo conozcan la importancia del bienestar general que no pasa solo por la salud física y mental; sino también para ayudarlos a tomar conciencia sobre el contexto social”.

Asimismo, precisó que “la EPJA tiene más de 100 estudiantes. En esta oportunidad, estuvimos trabajando el día viernes y sábado con 30 estudiantes ya que es en etapas; un taller práctico y otro encuentro de salud integral”.

Desde la EPJA Nº 613 su directora, Vanesa Maldonado, manifestó que “nuestra institución está destinada a jóvenes y adultos que no terminaron la escuela primaria. Junto a la Secretaría de Salud del Municipio comenzamos este taller que consiste en enseñar herramientas rutinarias. Por ejemplo: cómo sacar turnos médicos, cómo acercarse a los Centros de Salud y cómo empezar a cuidarse de forma preventiva”.

En esa misma línea, detalló el trabajo realizado por el personal municipal indicando que “contamos con la presencia de especialistas para que nuestros estudiantes puedan acceder a controles médicos básicos, análisis y vacunación; fomentando siempre la importancia de estas atenciones para prevenir enfermedades”.