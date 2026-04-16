Amenaza con arma en la costanera: demoraron a dos personas

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves. La Policía localizó una camioneta sin patente y trasladó a un joven de 19 años y a una mujer, mientras la Fiscalía ordenó requisar el vehículo.

Un episodio de amenazas con arma de fuego movilizó durante la madrugada de este jueves a personal de la Seccional Primera en la zona de la costanera.

De acuerdo a lo informado por el comisario mayor Lucas Cocha, alrededor de las 00:30 un hombre denunció haber sido intimidado por otro sujeto armado, en el marco de un conflicto previo entre ambos. Tras el hecho, el presunto agresor se retiró en una camioneta blanca sin chapa patente, lo que derivó en un operativo de búsqueda.

A partir de un cerrojo en el sector, efectivos policiales lograron ubicar el vehículo en inmediaciones de la costanera. En el interior se encontraban un joven de 19 años y una mujer, quienes fueron demorados y trasladados a la dependencia policial.

Por disposición de la Fiscalía, se ordenó la requisa del rodado con el objetivo de encontrar el arma mencionada en la denuncia.

Ambos continúan demorados en el marco de la investigación por presuntas amenazas, mientras avanzan las actuaciones judiciales.