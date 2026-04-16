La acusación penal contra Jennifer Leiva y Vanesa Marín fue realizada por la Fundación Más Vida.

Caso Angel: denunciaron a las psicólogas que permitieron que viva con su madre

Las psicólogas que permitieron que Angel López viva con su madre en Comodoro Rivadavia fueron denunciadas por la Fundación Más Vida. Se trata de Jennifer Leiva y Vanesa Marín, ambas profesionales que realizaron informes a favor de que Mariela Altamirano obtenga la tenencia del pequeño, quien fue asesinado a golpes. Tanto la mujer, como su pareja, están detenidos con prisión preventiva.

Mientras continúa la conmoción por el brutal caso y se espera que se conozcan nuevos detalles de la investigación, se conoció que la Fundación Más Vida denunció a las psicólogas debido a que sus informes fueron “claves” para que el juez Pablo José Pérez dicte sentencia a favor de que Altamirano sea quien cuide al menor, pese a las condiciones.

Conforme a la información aportada por integrantes de la fundación a la Agencia Noticias Argentinas, la denuncia es por los delitos de violación de los deberes de funcionario e informe falso.

“Creemos que tomaron la decisión por cuestiones ideológicas y así forzaron la revinculación”, manifiestan.

A su vez, otro punto que remarcan de este caso, es que las profesionales “ni siquiera conocían las condiciones” debido a que “no realizaron el informe ambiental”, cuyo resultado podría haber alertado las graves falencias en la que vivía la mujer y su pareja.

No solo Altamirano había abandonado a Angel cuando tenía pocos meses, sino también la Justicia ya le había quitado la tenencia de otro de sus hijos.

Otro punto alarmante es que la casa donde actualmente vivía el niño no tenía las condiciones necesarias y todos los días debían alimentarse por el comedor barrial.

Por último, se supo que el chico tuvo que ser cambiado de jardín, lo que mostró un abrupto cambio en su comportamiento. El informe redactado por la maestra indicaba que estaba “enojado y angustiado” días antes de mudarse con su mamá.