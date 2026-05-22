Denuncian que la madre imputada sospechaba de un presunto abuso

Lorena Andrade y Luis López, padres del niño, aseguraron que Mariela Altamirano llevó al menor a un centro de salud para que fuera revisado por un posible abuso sexual.

Lorena Andrade y Luis López, padres del pequeño Ángel López –muerto en forma violenta el pasado 6 de abril-, brindaron una entrevista exclusiva a El Comodorense Stream en la que expusieron nuevos y estremecedores detalles sobre la causa que investiga el crimen del menor.

Según relataron, la madre biológica del niño y actual imputada, Mariela Altamirano, habría llevado a Ángel a un centro de salud del barrio Abásolo ante la sospecha de un presunto abuso sexual, una situación que hasta el momento no había trascendido públicamente.

“Esta mujer lo lleva a Ángel para que lo revisen porque tenía miedo de que podría haber sido abusado”, expresó Lorena Andrade durante la entrevista.

La mujer también manifestó su sorpresa ante la actitud del menor durante aquella consulta médica y comparó el episodio con otras revisaciones realizadas anteriormente cuando el niño estaba bajo el cuidado de su padre.

“A mí me llamó la atención que lo lleve a revisar por eso y Ángel no se dejó revisar; cuando en su otro periférico, con los cuidados del papá, Ángel se dejaba revisar. En este periférico colocan que él no se dejó tocar”, sostuvo.

Asimismo, Andrade hizo referencia a declaraciones públicas previas de Altamirano y consideró que podrían constituir una admisión de situaciones de maltrato. “Cuando esta mujer dice algo es porque se lo hicieron. En una entrevista escuchamos que dijo: ‘a mi hijo lo saqué de un lugar donde también era maltratado’. Está aceptando que lo maltrataba. Ahora nos enteramos que llevó al nene para saber si fue abusado”, afirmó.

Por su parte, Luis López aseguró que tanto Altamirano como su pareja, Michel González, habrían intentado desacreditarlos en distintos ámbitos frecuentados por el niño, incluidos espacios barriales y centros de salud.

“Se encargaron de dejarnos mal a nosotros en el barrio y en todos los lugares donde iban, hasta en la salita donde lo llevaban a mi hijo; se encargaron de dejarme mal para que yo no me pueda acercar”, señaló.