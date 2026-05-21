Incendiaron en forma intencional una camioneta en pleno centro

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves sobre calle España al 800. Bomberos lograron sofocar las llamas y no se registraron heridos.

Durante la madrugada de este jueves, alrededor de la 1:20, se registró un incendio vehicular de carácter intencional sobre calle España al 802, donde se encontraba estacionada una camioneta Hyundai Tucson. Es entre Rivadavia y San Martín, frente a una farmacia.

El operativo se inició luego de que el Centro de Monitoreo detectara el foco ígneo y alertara de inmediato a personal de la Comisaría Seccional Primera. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el rodado estaba envuelto en llamas, por lo que solicitaron la intervención de Bomberos Voluntarios.

Minutos más tarde, los bomberos lograron controlar y extinguir el incendio, para luego realizar tareas de enfriamiento sobre la estructura del vehículo afectado.

En el marco de las actuaciones, los uniformados advirtieron la existencia de cámaras de seguridad en un edificio lindero, motivo por el cual se dio intervención a la División Policial de Investigaciones (DPI) para analizar las imágenes y avanzar en la investigación.

Asimismo, se informó que personal de Policía Científica no pudo acudir al lugar debido a que se encontraba trabajando en otro procedimiento simultáneo. Por esa razón, las fotografías de la escena fueron tomadas por efectivos policiales con un teléfono celular particular.

Durante el procedimiento también se presentó el propietario del vehículo, un hombre de 57 años que se desempeña como comerciante y organizador de eventos. Según confirmaron las autoridades, el hecho solo provocó daños materiales y no hubo personas lesionadas.