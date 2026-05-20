Otra mujer asesinada y las críticas del ministro de Seguridad

Son tres las mujeres víctimas de homicidio en menos de cinco meses. A Valeria Schwab la atacaron en el Paseo Costero, mientras Agustina Asencio y Mariana Calfuquir fueron acribilladas.

El ataque a tiros que terminó con la vida de Mariana Soledad Calfuquir (33) y dejó gravemente herido a Luis Damián Uribe (30) expuso un entramado que ya era seguido de cerca por las autoridades.

Mientras la investigación avanza sobre el ataque a tiros de este martes -presuntamente en la zona alta del barrio San Martín- comenzaron a conocerse detalles del perfil criminal del conductor sobreviviente y del contenido que mostraba abiertamente en redes sociales.

Calfuquir viajaba junto a Uribe en un automóvil Wolkswagen T-Cross de color gris cuando fueron interceptados y atacados a balazos. Aunque gravemente herido, el conductor pudo llegar hasta la Seccional Séptima. La mujer murió en el trayecto.

Este miércoles, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó que Uribe ya estaba siendo investigado y que registraba antecedentes recientes vinculados a distintos robos ocurridos durante mayo. Según el funcionario, parte de las sospechas surgían del material que el propio hombre difundía en sus perfiles virtuales. Allí aparecía posando con armas de fuego de distintos calibres, municiones 9 milímetros y silenciadores de fabricación casera.

“Teníamos fotos de él con armas, con silenciadores de factura casera y municiones 9mm. Pedimos los allanamientos y nos fueron denegados”, cuestionó Iturrioz al referirse a la actuación judicial en torno a la causa.

El ministro sostuvo además que, pese a los operativos realizados en las investigaciones previas, no se habían autorizado detenciones contra Uribe. De acuerdo con lo informado oficialmente, acumulaba tres causas por robos durante las últimas semanas.

La secuencia del ataque todavía es materia de investigación. Lo que sí quedó confirmado es que el conductor consiguió llegar herido hasta la dependencia policial en busca de refugio y asistencia urgente. Cuando el vehículo arribó al lugar, los efectivos constataron que Mariana Calfuquir ya no tenía signos vitales.

En un hecho histórico, con su muerte –el octavo homicidio del año- se convirtió en la tercera mujer asesinada en apenas 126 días. El martes 13 de enero, Valeria Schwab (38) fue atacada mientras volvía a su casa de Km 3 por el Paseo Costero, mientras el 22 de abril Agustina Asencio (24) falleció en el mismo atentado en el que pereció Rodrigo Nieves (25), en el barrio Pueyrredón.