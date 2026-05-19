El ataque ocurrió en la zona alta del barrio San Martín. La víctima recibió disparos en la cabeza y falleció dentro del vehículo. El conductor, herido en el abdomen, alcanzó a manejar hasta la Seccional Séptima para pedir ayuda.

Acribillaron un auto en barrio San Martín: murió una pasajera y el chofer llegó herido a la comisaría

La noche del martes quedó marcada por un violento ataque armado en el barrio San Martín. Un chofer de Uber llegó gravemente herido hasta la Seccional Séptima después de haber sido baleado mientras circulaba por la zona alta del barrio San Martín. En el asiento del acompañante iba una mujer de 33 años que murió antes de recibir asistencia.

Todo ocurrió minutos antes de las 20. A bordo de un Volkswagen T-Cross gris arribó Luis, de 30 años, con una herida de arma de fuego en el abdomen. A pesar de la gravedad de la lesión, logró conducir hasta la dependencia policial y alertar a los efectivos sobre lo ocurrido.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, Uribe trabajaba como conductor de la aplicación Uber cuando el vehículo fue interceptado y atacado a tiros desde el exterior.

Al inspeccionar el rodado, los policías encontraron múltiples impactos de bala sobre el vidrio lateral derecho. La secuencia de los disparos indicaría que los proyectiles ingresaron desde afuera hacia el interior del habitáculo.

En el asiento del acompañante estaba M.S.C, de 33 años. La mujer presentaba heridas visibles en la cabeza y ya no tenía signos vitales cuando el personal policial revisó el vehículo.

Una ambulancia trasladó de urgencia al conductor al Hospital Regional, donde permanecía internado. Mientras tanto, el automóvil quedó bajo custodia frente a la comisaría para preservar posibles evidencias.

La escena activó un amplio operativo policial. Personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones comenzó con las pericias sobre el vehículo y el relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios en el sector donde se produjo la emboscada.

Hasta el momento no hay detenidos y los investigadores intentan determinar quiénes participaron del ataque y cuál fue el motivo detrás de la agresión armada que terminó con una mujer asesinada y un conductor peleando por su vida.