Crimen en Bariloche: el único detenido lideró banda que asaltaba en Chubut

Franco Alí González, de 40 años, fue identificado como el único sospechoso detenido por el crimen del comerciante Elías Miguel, asesinado durante un violento asalto ocurrido el domingo por la noche. El hombre posee un extenso historial delictivo en la provincia de Chubut, donde fue condenado por robos agravados, protagonizó fugas y era investigado por integrar una peligrosa banda de asaltos comando.

Miguel fue asesinado cerca de las 20.30 en su vivienda ubicada sobre calle Albarracín, casi esquina Sarmiento, cuando al menos un grupo de delincuentes irrumpió en el domicilio con fines de robo.

Con una bala en el rostro

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, González llegó horas después al Hospital Zonal Ramón Carrillo con una herida de arma de fuego en el rostro. Esa situación permitió su identificación y derivó en la inmediata intervención policial y judicial, ya que además se encontraba prófugo desde febrero de este año.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones del hecho, Elías Miguel habría intentado defenderse utilizando un arma de fuego y alcanzó a efectuar un disparo que impactó en el ojo de González. Sin embargo, uno de los asaltantes respondió efectuando el disparo mortal que terminó con la vida del comerciante.

El peligroso y audaz líder de una banda

Los antecedentes de González lo vinculan desde hace años con violentas entraderas y robos organizados en distintas localidades chubutenses. Fuentes policiales indicaron que lideraba una organización cuyos integrantes actuaban bajo una modalidad reiterada: grupos de tres o cuatro delincuentes ingresaban armados a viviendas o comercios, reducían a las víctimas, las ataban y colocaban mordazas para quebrarlas psicológicamente y obtener dinero u objetos de valor.

Los investigadores sostienen además que los golpes eran previamente planificados y no elegidos al azar. En algunos hechos utilizaban armas de fuego y, en otros, armas blancas para amenazar a las víctimas.

Entre las causas más resonantes aparece el asalto a la Distribuidora Junior’s, en Comodoro Rivadavia, donde fue coimputado y procesado por robo agravado en banda. En ese expediente había obtenido el beneficio de arresto domiciliario, aunque posteriormente quebrantó la medida judicial.

También fue señalado como integrante del recordado asalto comando a la Lanera Furhman, uno de los robos más impactantes registrados en la Patagonia.

Más asaltos

En noviembre de 2024 volvió a quedar imputado junto a otros cinco delincuentes por un robo en poblado y en banda ocurrido en jurisdicción de Comodoro Rivadavia. Tras el atraco, la banda escapó por la Ruta Nacional 3 hacia Trelew en una Ford Ranger y una Ford EcoSport. En febrero de 2025, el Ministerio Público Fiscal de Chubut le dictó y mantuvo la prisión preventiva por ese caso.

Su prontuario también registra fugas y quebrantamientos de pena. El 27 de abril de 2018 escapó de la Alcaidía de Trelew junto a otros dos internos tras saltar un paredón perimetral. Fue recapturado meses después cuando intentaba escapar por los techos del barrio Tiro Federal.

Más recientemente, en febrero de 2026, quebrantó un régimen de salidas transitorias otorgado por la Oficina Judicial petrolera. Había salido de la Comisaría Primera de Trelew con permiso por seis horas, pero nunca regresó, quedando nuevamente prófugo hasta su aparición en Bariloche herido de bala tras el crimen de Elías Miguel.