Elevan a juicio una causa contra un policía acusado de abuso sexual

Tiene 50 años y está imputado por abuso sexual simple agravado por su condición de integrante de la fuerza y en un contexto de violencia de género.

Este lunes por la mañana se desarrolló una audiencia preliminar de juicio en la sala de audiencias N°1 de la Oficina Judicial de Sarmiento, donde la Fiscalía solicitó la elevación a juicio oral y público de una causa penal contra un empleado policial identificado con las iniciales C.G.P. (50), acusado del delito de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales en ocasión de sus funciones y en un contexto de violencia de género.

La investigación es llevada adelante por la procuradora fiscal Lucina Coppini y la funcionaria de Fiscalía Tamara Bernardi. Según la acusación, el hecho ocurrió en abril de 2025 en inmediaciones de la Comisaría de Sarmiento, ubicada en la intersección de avenida San Martín y avenida Ingeniero Coronel.

De acuerdo con la denuncia, el imputado habría mantenido conductas inapropiadas hacia una mujer policía que se encontraba en el lugar junto a otros compañeros de trabajo.

Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal expusieron los hechos incluidos en la acusación pública, detallaron los fundamentos de la calificación legal escogida y enumeraron las pruebas testimoniales y documentales que serán presentadas en el debate oral. Además, solicitaron una medida de prohibición de contacto entre el acusado y la denunciante por el plazo de tres meses.

Por su parte, el abogado defensor Enrique Paredes manifestó su oposición a los planteos de la Fiscalía. En ese marco, sostuvo que existió una valoración inadecuada del contexto en el que habrían ocurrido los hechos y cuestionó el agravante incorporado en la calificación legal. Finalmente, requirió el sobreseimiento de su defendido.

Al cierre de la audiencia, el juez Ariel Quiroga informó que la resolución sobre la apertura a juicio oral será notificada por escrito a las partes dentro de los plazos establecidos por la ley.

Desde el ámbito judicial recordaron que, en este tipo de causas, los protocolos de comunicación recomiendan preservar las identidades completas de las personas involucradas para garantizar el normal desarrollo del proceso.