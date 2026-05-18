Detuvieron a un joven prófugo de la Justicia

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda en Sargento Cabral y Salta. El detenido tiene 21 años.

Un joven de 21 años fue detenido este domingo por la tarde durante un operativo preventivo realizado por efectivos de la Comisaría Segunda.

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 17:30 en la esquina de las calles Sargento Cabral y Salta, donde el personal policial realizaba tareas de identificación de personas.

Al verificar los datos del joven en los sistemas policiales, los agentes constataron que registraba un pedido de captura vigente. A partir de esa situación, se dispuso su traslado y alojamiento en la dependencia policial.

De acuerdo con la información oficial, en los registros consultados no figuraba la causa por la que se había emitido el requerimiento judicial.

El detenido permanecería en la Comisaría Segunda hasta la audiencia de control de detención, instancia en la que se resolverían las medidas a seguir en el marco de la causa.