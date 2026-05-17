Dos detenidos por hacer lío en el Hospital Regional

A las 23 del sábado, personal policial de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia intervino en el Hospital Regional. Fue a raíz de que en el interior del nosocomio había un hombre acompañado de una mujer causando disturbios.
Al momento de identificar a la mujer, los uniformados constataron que registraba un pedido judicial de captura.
Por esa razón, fue detenida y posteriormente trasladada a la dependencia policial.
El hombre que la acompañaba se encontraba alterado, vociferando insultos y alterando el orden.
En consecuencia, fue demorado y trasladado a la sede policial por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.
Los detenidos fueron identificados por fuentes oficiales como Sandra Valeria G. (32 años) y Gerardo L. (34 años).