Los protagonistas de los disturbios fueron un hombre y una mujer. Esta última tenía un pedido de captura vigente.

Dos detenidos por hacer lío en el Hospital Regional

A las 23 del sábado, personal policial de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia intervino en el Hospital Regional. Fue a raíz de que en el interior del nosocomio había un hombre acompañado de una mujer causando disturbios.

Al momento de identificar a la mujer, los uniformados constataron que registraba un pedido judicial de captura.

Por esa razón, fue detenida y posteriormente trasladada a la dependencia policial.

El hombre que la acompañaba se encontraba alterado, vociferando insultos y alterando el orden.

En consecuencia, fue demorado y trasladado a la sede policial por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.

Los detenidos fueron identificados por fuentes oficiales como Sandra Valeria G. (32 años) y Gerardo L. (34 años).