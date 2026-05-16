Othar reclama fondos federales

El intendente de Comodoro Rivadavia formó parte de la tercera edición de "La Noche de Intendentes", un encuentro federal organizado por la Red de Innovación Local en Rosario. Reunió a más de 800 líderes políticos y empresariales de 235 ciudades argentinas.

"La Noche de los Intendentes" contó con la presencia de gobernadores y referentes nacionales, se centró en visibilizar el potencial de desarrollo de las comunidades y premiar la innovación en la gestión pública, destacando el compromiso de municipios que, como Comodoro Rivadavia, buscan transformar sus territorios en ciudades de oportunidades.

En este marco, Othar Macharashvili participó de la mesa de la Confederación de Intendentes Argentinos, donde se consensuó un documento que será presentado ante la Cámara de Diputados y el Senado.

El intendente comodorense reclamó el cumplimiento de “las leyes vigentes para el reintegro de fondos clave, como los derivados del impuesto a los combustibles destinados al mantenimiento de rutas y el fondo compensador del transporte público. La Ruta 3 atraviesa nuestra ciudad y está explotada; los fondos se cobran, pero no se reintegran a los municipios, afectando nuestra capacidad de respuesta en salud, educación y seguridad".

Asimismo, enfatizó en la necesidad de un diálogo con el Gobierno nacional, subrayando que la crisis actual afecta a municipios de todas las dimensiones, desde Rosario hasta las localidades más pequeñas.

"Estamos de acuerdo en que debe haber equilibrio fiscal, pero ese equilibrio tiene que darse con la gente adentro; no hay financiamiento para la obra pública ni para las necesidades básicas", remarcó el jefe de la ciudad, destacando la madurez de los intendentes de diversos signos políticos para sentarse a una mesa de trabajo que exija el cumplimiento de los compromisos federales.