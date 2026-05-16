Otra muerte petrolera: lo habría aplastado un caño

Un petrolero de UOCRA murió en un yacimiento de Vaca Muerta; lo encontraron sus compañeros al otro día.

Un trabajador petrolero del gremio de la UOCRA fue hallado muerto este viernes a primera hora de la mañana, cuando un operario llegó al lugar de trabajo. Se trata de un soldador que operaba en un ducto del yacimiento Barrosa de Vaca Muerta, en el área La Angostura Sur.

El secretario general de la UOCRA, Víctor Cárcar, confirmó el trágico hecho a LM Neuquén. Aseguró que todavía se desconoce la causa de muerte y que, entre las hipótesis que manejan, se podría haber tratado de una causa natural o de un accidente con un caño. "Lo encontraron sentado, no saben si lo golpeó un caño o fue por causas naturales", afirmó el gremialista.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que el trabajador fue hallado "con un caño pesado encima".

Según relató Cárcar, lo extraño de la situación fue que los compañeros de trabajo hallaron a la víctima este viernes a la mañana, cuando arribaron al lugar, y nadie se percató del hecho al finalizar el turno, a última hora de la jornada.

"El lugar está afuera de la planta, es un ducto que sale afuera. Es decir, no son muchos trabajadores, a veces van de a dos o de a cuatro. Es rarísimo porque siempre hay alguien que los busca al finalizar la jornada, a las 19.30", afirmó el referente de UOCRA.

Según dio a conocer, en el lugar se hizo presente la fiscal del caso y, tras la realización de la autopsia, podrán confirmar fehacientemente la causa de muerte. Aclaró que no permitieron el ingreso de los delegados de la UOCRA, por lo que no pudo brindar mayores detalles sobre la escena: solo que sus compañeros lo hallaron sentado y que "al lado había un caño o un hierro".

La fiscal interviniente es Lucrecia Sola y, además, trabaja personal de Criminalística y médico de la Policía. Según lo informado por el MPF, el aviso del hallazgo del cadáver se dio entre las 8:30 y las 9.

Cárcar señaló que el trabajador era oriundo de Campana, provincia de Buenos Aires, y que -al igual que el resto de los trabajadores de ese sector- se alojaba en Cutral Co. Operaba para la empresa AESA.