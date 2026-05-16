Un hombre cayó desde el techo de una vivienda en Km 8

Un hombre de 64 años resultó herido este viernes luego de protagonizar un accidente doméstico en la zona norte de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas en una vivienda ubicada sobre calle Código 2464 al 200, en el barrio Kilómetro 8.

Según informó la Comisaría Distrito Kilómetro 8, la intervención policial se produjo a raíz de un llamado de emergencia que alertaba sobre la caída de un adulto mayor desde el techo de una vivienda.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a Jorge Andrés Romero tendido en el suelo del predio. De acuerdo con las fuentes oficiales, el hombre se encontraba consciente, aunque presentaba una lesión sangrante en la parte posterior de la cabeza y manifestaba fuertes dolores en distintas partes del cuerpo producto del impacto.

Ante la situación, el personal policial solicitó de manera urgente la presencia de una ambulancia para asistir al herido. Minutos después, profesionales de la salud arribaron al domicilio, brindaron las primeras atenciones médicas y procedieron a estabilizar al paciente.

Posteriormente, Romero fue trasladado al Hospital Regional para la realización de estudios y una evaluación médica más compleja. El hombre ingresó al centro de salud acompañado por familiares.