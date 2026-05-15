El accidente ocurrió durante la noche del jueves en Yrigoyen y Tirso López. No hubo heridos de gravedad, aunque uno de los vehículos impactó contra un puesto de comidas.

Violento choque terminó con un auto incrustado en un carrito de comidas

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la noche del jueves y dejó importantes daños materiales, además de provocar destrozos en un carrito de comidas ubicado sobre la vía pública. Afortunadamente, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

El siniestro ocurrió cerca de las 23:15 en avenida Hipólito Yrigoyen y calle Tirso López, en el barrio Industrial, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Seccional Tercera.

El choque involucró a una camioneta Toyota Corolla Cross y un Renault Sandero. De acuerdo con el testimonio brindado por el conductor del Sandero, él circulaba por Tirso López en sentido este-oeste cuando, al intentar atravesar la avenida, el otro vehículo —que transitaba por Yrigoyen en dirección norte-sur— habría cruzado el semáforo en rojo, sin darle tiempo para frenar o esquivar el impacto.

Producto de la fuerte colisión, la conductora de la Toyota Corolla Cross perdió el control del rodado y terminó impactando contra un carrito de comidas instalado en el sector.

Minutos después arribó al lugar una ambulancia del servicio de emergencias 107. El personal médico asistió preventivamente a ambos conductores y constató que ninguno presentaba heridas de consideración ni requería traslado al hospital.

También intervino una dotación de Bomberos Voluntarios, que realizó tareas preventivas de seguridad, entre ellas el corte del suministro eléctrico de ambos vehículos para evitar riesgos de incendio.

Por otra parte, al solicitar la documentación correspondiente, efectivos policiales comprobaron que la conductora de la Toyota Corolla Cross no poseía licencia de conducir al momento del accidente, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente.