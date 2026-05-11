El episodio ocurrió este domingo por la mañana sobre calle Martín Fierro, casi Almafuerte en barrio Ceferino. Los afectados solicitan ayuda para identificar al conductor de la camioneta involucrada.

Buscan al conductor de una camioneta que provocó daños en varios vehículos y escapó

Una camioneta Toyota Hilux doble cabina, de color gris oscuro y con cúpula, es intensamente buscada luego de protagonizar una serie de choques contra distintos vehículos y abandonar el lugar. El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 8:50 sobre calle Martín Fierro, casi Almafuerte.

De acuerdo a lo informado por los damnificados, la camioneta habría impactado al menos a tres vehículos antes de colisionar contra la camioneta de un joven y retirarse de la zona.

Testigos señalaron que el rodado presenta una característica visible que podría facilitar su identificación: la cúpula tiene faltante uno de sus vidrios laterales.

Familiares de las personas afectadas pidieron colaboración a la comunidad para localizar al conductor o aportar datos sobre el vehículo. “Después de chocar varios autos se dio a la fuga”, expresaron.

Quienes tengan información sobre lo ocurrido pueden comunicarse a los teléfonos 2974319073 (Luis) o 2974039055 (Alejandro).