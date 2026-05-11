Buscan al conductor de una camioneta que provocó daños en varios vehículos y escapó

Una camioneta Toyota Hilux doble cabina, de color gris oscuro y con cúpula, es intensamente buscada luego de protagonizar una serie de choques contra distintos vehículos y abandonar el lugar. El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 8:50 sobre calle Martín Fierro, casi Almafuerte.
De acuerdo a lo informado por los damnificados, la camioneta habría impactado al menos a tres vehículos antes de colisionar contra la camioneta de un joven y retirarse de la zona.
Testigos señalaron que el rodado presenta una característica visible que podría facilitar su identificación: la cúpula tiene faltante uno de sus vidrios laterales.
Familiares de las personas afectadas pidieron colaboración a la comunidad para localizar al conductor o aportar datos sobre el vehículo. “Después de chocar varios autos se dio a la fuga”, expresaron.
Quienes tengan información sobre lo ocurrido pueden comunicarse a los teléfonos 2974319073 (Luis) o 2974039055 (Alejandro).