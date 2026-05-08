Un accidente vehicular generó demoras y desvíos en Ruta 3

Un Chevrolet Astra impactó contra la parte trasera de un Renault Sandero este viernes por la mañana sobre Ruta 3, frente a la estación de servicio Eureka. El accidente generó demoras y desvíos en la circulación.

Un choque entre dos vehículos se registró este viernes a las 7:20 sobre Ruta Nacional Nº3, frente a la estación de servicio Eureka, en medio de una mañana marcada por la lluvia y las complicaciones en el tránsito camino a la zona sur de la ciudad.

Según informó la Seccional Primera, el hecho fue advertido por el Centro de Monitoreo. Al arribar al lugar, el personal policial constató que un Chevrolet Astra había impactado contra la parte trasera de un Renault Sandero.

La acumulación de agua sobre el asfalto generó importantes demoras y peligrosos espejos de agua, lo que elevó el riesgo de incidentes viales durante las primeras horas de la mañana.

En el lugar trabajó personal de Tránsito, que colaboró con desvíos vehiculares para ordenar la circulación. Además, se realizaron test de alcoholemia a ambos conductores, con resultados negativos.

También intervino personal médico del servicio de emergencias 107, que revisó a una acompañante en el sitio y descartó lesiones. Las autoridades reiteraron el pedido de circular con extrema precaución y evitar maniobras bruscas ante las condiciones climáticas.