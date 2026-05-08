Se incendió una vivienda y tres personas fueron hospitalizadas

Dos autobombas sofocaron un incendio de una vivienda en la avenida Polonia al 2300, donde no hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales.

La policía, tras recibir un llamado telefónico por un incendio, constató que el fuego se desarrollaba de manera activa en el sector posterior del inmueble. En ese primer instante, se confirmó que la casa se encontraba sin ocupantes, lo que facilitó el inicio de las maniobras de seguridad.

Para combatir las llamas, se solicitó la presencia de Bomberos Voluntarios, quienes acudieron con dos autobombas y el Sargento Pablo Figueroa fue quien ordenó él trabajó que fue intensamente en las tareas de sofocación y control. Tras una rápida intervención, lograron extinguir el foco antes de que se propagara a viviendas colindantes.

De acuerdo con las verificaciones preliminares realizadas en el sitio, el fuego se habría originado en uno de los dormitorios de la morada. Si bien las pérdidas materiales son importantes, el reporte oficial indica que no hubo personas lesionadas dentro de la estructura durante el siniestro.

Personal de la Policía Científica se hizo presente para realizar las secuencias fotográficas y peritajes de rigor que permitan determinar las causas exactas que desencadenaron el fuego durante la madrugada.

Aunque la familia no se encontraba dentro de la vivienda al momento de mayor peligro, la propietaria y sus dos hijos debieron recibir asistencia médica.

Debido a la exposición al humo y como medida preventiva, el personal de salud dispuso el traslado de los tres integrantes de la familia al Hospital Regional para una evaluación médica completa.