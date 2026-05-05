El hecho ocurrió este martes por la tarde. Bomberos controlaron rápidamente las llamas y se constató que el conductor tenía la licencia vencida.

Principio de incendio en una camioneta en Sarmiento y Alem

Un principio de incendio vehicular se registró este martes por la tarde en la esquina de las calles Sarmiento y Alem. El hecho ocurrió alrededor de las 15:35 y fue advertido inicialmente por el Centro de Monitoreo.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Seccional Segunda constató la presencia de un foco ígneo en la parte delantera —a la altura del capot— de una camioneta Volkswagen Saveiro.

El propietario del rodado, un hombre de 77 años, indicó a los efectivos que se encontraba circulando cuando comenzó a observar humo proveniente del motor. De acuerdo a su testimonio, el vehículo presentaba desperfectos mecánicos previos, los cuales habrían originado el incendio de manera accidental.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios, que logró controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.

Durante el procedimiento, el personal policial verificó la documentación del conductor y constató que poseía la Licencia Nacional de Conducir vencida. Por este motivo, se labró el acta de infracción correspondiente y se le retuvo el carnet.