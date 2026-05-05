El hecho fue detectado durante un patrullaje en jurisdicción de la Seccional Segunda. El sospechoso quedó detenido.

Detienen a "Jaimito" cuando robaba la rueda de auxilio de una Ranger

Personal de la Comisaría Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia intervino este martes por la mañana en un hecho delictivo ocurrido durante un patrullaje preventivo, que culminó con la detención de un hombre sorprendido en flagrancia.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 10:00 horas, cuando efectivos policiales observaron a un individuo sustrayendo la rueda de auxilio de una camioneta Ford Ranger. Ante esta situación, se procedió a su inmediata aprehensión en el lugar del hecho.

Según se informó, la Oficina Judicial dispuso que el detenido permaneciera alojado en dependencia policial hasta la realización de la audiencia de control de detención.

En el operativo, se logró recuperar la rueda de auxilio sustraída, la cual fue restituida a su propietario bajo las formalidades legales correspondientes. Asimismo, se procedió al secuestro de un vehículo Volkswagen Suran, color gris, en el que se movilizaba el sospechoso.

El detenido fue identificado como Damián Alberto M., alias “Jaimito”.