El hecho ocurrió este lunes por la mañana en Los Lirios y Las Rosas. Dos hombres se hicieron pasar por pasajeros, atacaron al conductor y escaparon a pie.

Golpearon y robaron a un taxista en el barrio Las Flores

Un chofer de taxi fue víctima de un robo este lunes a las 08:20 en Los Lirios y Las Rosas, luego de levantar a dos hombres que simularon ser pasajeros.

De acuerdo a la denuncia, el conductor circulaba por el sector cuando los sujetos, de contextura delgada, le hicieron señas para abordar el vehículo. El viaje comenzó en las calles Huergo y Los Lirios, con destino hacia Las Rosas.

Al arribar al punto indicado, los pasajeros solicitaron detener la marcha con el argumento de abonar el servicio. En ese momento, uno de ellos le propinó un golpe de puño al taxista y le sustrajo la billetera, que contenía $55.767.

Tras concretar el robo, ambos delincuentes descendieron del vehículo y huyeron a pie en dirección a la parte baja del cerro, donde se perdieron de vista.

Personal policial intervino en el lugar y desplegó un patrullaje preventivo en las inmediaciones, sin lograr localizar a los sospechosos. También se realizó una inspección ocular en la escena.

El denunciante indicó que no sufrió lesiones y entregó como elemento probatorio el ticket del viaje. La investigación continúa con el objetivo de identificar a los autores.