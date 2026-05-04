Escándalo en la Liga de Barrios: golpes, piedrazos y corridas

En un partido entre Juventud y Comipa de la Liga de Barrios de Comodoro, todo se salió de control y terminó en escándalo otra vez.

En esta ocasión se registraron golpes de puño, corridas y hasta piedrazos entre las delegaciones de ambos equipos y fanáticos presentes, según El Comodorense.

Un jugador sufrió una grave contusión al recibir un piedrazo en el rostro que le generó una herida sangrante en el pómulo izquierdo.

Así se pudo observar en imágenes tomadas por allegados de uno de los equipos y luego publicadas en redes sociales exhibiendo un nuevo escándalo en la Liga de Barrios.