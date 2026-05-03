Los punteros Saavedra y la CAI golearon para mantenerse arriba

El “General” goleó 5-0 a Sarmiento y el “Azzurro” venció por idéntico marcador a Portugués. Ganó Newbery y Huracán empató con Rada Tilly. También hubo triunfos de Palazzo y Laprida.

Los dos líderes que tiene el torneo Apertura A “José Portu Guerreiro” volvieron a ganar para mantenerse en lo más alto del certamen que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, tras jugarse este domingo la octava fecha.

En ese contexto, General Saavedra obtuvo un contundente triunfo de local al imponerse en El Parque por 5-0 ante Deportivo Sarmiento, con dos de Jesús Molina, mientras que los restantes los marcaron Nicolás Reyes, Mauro Jofré y Federico Ampuero. De esa manera, Saavedra se mantiene como uno de uno de los punteros que tiene el campeonato.

Por su parte, Comisión de Actividades Infantiles se impuso en su visita al colista Deportivo Portugués también por 5-0. Los goles de la clara victoria “azzurra” los marcaron Bayron Ortiz -en dos ocasiones-, Jhonatan Angulo, Gustavo Arce y Danny Tibocha.

De esa manera, el conjunto, que entrenan Nicolás Segura y Andrés Silvera, continúan como uno de los dos líderes del torneo.

Mientras tanto, Jorge Newbery se fue de Kilómetro 8 con un gran triunfo ante Petroquímica a quien derrotó por 1-0 con gol marcado por Fabián Garay.

De esa manera, el “Lobo”, que tiene pendiente el clásico con el “Globo”, se ubica a dos de los líderes Saavedra y la CAI.

Mientras tanto, Rada Tilly y Huracán no se sacaron ventajas en la cancha del “Aurinegro” ya que terminaron igualados 1-1. José Vivanco, de tiro libre, había puesto en ventaja al dueño de casa, mientras que Luciano Torres -de cabeza- igualó para el “Globo”.

En Kilómetro 9, mientras tanto, Próspero Palazzo venció, con gol de Josué Jara, por 1-0 a Argentinos Diadema, mientras que Laprida, con un tanto de Ezequiel Encina, superó también por 1-0 de visitante a Unión San Martín Azcuénaga.

De esa manera, se fue la octava fecha del Apertura A, destacando que entre semana -posiblemente este miércoles-, se juegue el clásico postergado de la 7ª fecha entre Newbery y Huracán.

Panorama de la 8ª fecha

DOMINGO 3

- Deportivo Portugués 0 / CAI 5.

- Petroquímica 0 / Jorge Newbery 1.

- Rada Tilly 1 / Huracán 1

- General Saavedra 5 / Deportivo Sarmiento 0.

- USMA 0 / Laprida 1.

- Próspero Palazzo 1 / Argentinos Diadema 0.

Próxima fecha (9ª)

- Próspero Palazzo vs Deportivo Portugués.

- Argentinos Diadema vs USMA.

- Laprida vs General Saavedra.

- Deportivo Sarmiento vs Huracán.

- Rada Tilly vs Petroquímica.

- Jorge Newbery vs CAI.